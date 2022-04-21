台北文華東方酒店攜手Glenfiddich格蘭菲迪推出獨家聯名住房

屢獲國際殊榮的頂級奢華旅宿指標台北文華東方酒店，於今年春天攜手蘇格蘭頂尖單一麥芽威士忌品牌Glenfiddich格蘭菲迪，推出全台獨家威士忌主題聯名住房專案，邀請賓客在文華東方宏偉的歐式建築踏上「M.O. x Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」，入住優雅寬敞的文華尊榮客房，在米其林推薦的Bencotto義大利餐廳享用豐盛五道式套餐，品酩2款格蘭菲迪頂級威士忌佐餐，更可於M.O. Bar享用2款獨家威士忌特調等尊榮禮遇，帶領賓客在無法盡興出國旅遊的疫情時代，也能全面享受一場品味卓絕、令人難忘的極致奢華之旅。限量住房方案自4月30日開放入住，每晚17,500元。

承襲文華東方酒店集團低調奢華風格，台北文華東方酒店以獨具巧思打造雋永細緻的歐式空間美學，更以貼心細膩的服務享譽國際，是國人享受有如置身歐洲的奢華度假首選。為提供更多樣化的住房體驗並滿足不同客源族群的需求，台北文華東方酒店與第一個將單一麥芽威士忌推向全世界而擁有「威士忌領路者」美譽的品牌－Glenfiddich格蘭菲迪，聯手推出全台唯一以威士忌打造的頂級奢華旅宿體驗，「M.O. x Glenfiddich格蘭菲迪至臻品味之旅」限量住房專案，入住風格優雅的文華尊榮客房，寬達21坪的客房內以格蘭菲迪具標誌性的鹿頭logo妝點，並陳列格蘭菲迪21年單一純麥威士忌200ml乙瓶以及最受賓客喜愛的文華餅房手工巧克力做為迎賓獻禮，賓客還可享受Bencotto雙人晚間餐酒饗宴、獨家威士忌調酒等尊榮禮遇，威士忌愛好者絕對不容錯過。

晚餐安排至連續四年榮獲米其林餐盤推薦的Bencotto義大利餐廳享用，精心打造的雙人五道式晚間餐酒饗宴，前菜「香煎北海道干貝佐茄子及芝麻葉」搭配「格蘭菲迪23年頂級法國葡萄酒桶單一麥芽威士忌」乙杯，細緻而醇厚的滋味和干貝的鮮美完美相襯。主菜可選擇「香煎美國頂級菲力」或「炙烤美國波克夏豬排」，軟嫩多汁且滋味馥郁迷人，搭配「格蘭菲迪 22 年雪莉之王單一麥芽威士忌」乙杯，層次豐富更相互烘托。最後以經典義式甜點提拉米蘇為餐酒饗宴畫下圓滿句點。

M.O. Bar 則為賓客特調兩款專屬威士忌調酒，「橙香」以富含果香與輕柔香料風味的格蘭菲迪12年天使雪莉桶威士忌為基底，蘊含黑巧克力的甘醇與柑橘的果香，微烈酒感入喉溫順香甜。「沁梅」則是將格蘭菲迪12年威士忌的香醇，與洛神花、蜜李的香甜風味完美融合，酸甜滋味與氣泡口感，清爽又令人回味無窮。