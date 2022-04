張忠謀談美國半導體產業　直言: 若無法解決製造人力短缺•蓋晶圓廠恐徒勞無功

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國積極推動半導體在地製造,不過晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀近期受訪時說,在美設廠成本相當昂貴,不能想得太容易。他以台積電經驗為例,同樣產品比台灣廠成本貴上5成,美國半導體製造人力短缺,將難與世界競爭。

張忠謀是在4月14日參加美國智庫布魯金斯學會(Brookings Institution)podcast節目,除回顧他從事半導體產業及創辦台積電的過程,並針對美國積極推動半導體在地製造提出他的看法。

這次節目的主題為“Can semiconductor manufacturing return to the US?”(半導體產業能回歸美國嗎? ) 當主持人問到,美國推動半導體在地製造最大的阻礙在哪裡?

張忠謀說,最重要的是缺乏製造人才(manufacturing talents) 。他說,在50、60年代及70年代初期,美國製造業確實很強盛,因為有製造人才,但是之後這些人才都轉向高獲利的設計業及金融業。

台積電1997年於美國奧勒岡州設廠,張忠謀以該廠為例,奧勒岡廠經過營運效能改善可以獲利,但同樣的產品,奧勒岡廠的成本比起台灣廠高出50%。

張忠謀強調,就半導體產業來說,美國的優點在於擁有世界最佳的設計能力,連台灣也比不上,但在製造所需的人力方面,單位成本高,恐難以在世界市場競爭。

對於台積電在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠,張忠謀說,這是在美國政府敦促下所做的,他已經退休,亞利桑那州建廠是台積電現任董事長劉德音做的決定。

針對地緣政治影響,張忠謀說,台積電還是希望能供應給所有客戶,不過因為美國禁令影響,台積電已停止供貨華為超過1年。他表示,最好的時間已經過了,只希望不會變得更糟。

他進一步認為,美國因應兩岸地緣政治風險,鼓勵晶片業者在地生產,但台海沒發生戰爭,在美國生產晶片是增加成本,形同浪費。

張忠謀也提到,萬一兩岸發生戰爭,美國恐怕不只要擔心晶片的問題。

Morris Chang is “the living embodiment of what it means to have America benefit ... from being able to attract the best ideas and the brightest minds to come to our shore,” says @ryanl_hass on the #VyingforTalent podcast. Listen here: https://t.co/0x5zUzZjxX