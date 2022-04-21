張忠謀談美國半導體產業　直言: 若無法解決製造人力短缺•蓋晶圓廠恐徒勞無功

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國積極推動半導體在地製造，不過晶圓代工龍頭台積電創辦人張忠謀近期受訪時說，在美設廠成本相當昂貴，不能想得太容易。他以台積電經驗為例，同樣產品比台灣廠成本貴上5成，美國半導體製造人力短缺，將難與世界競爭。

張忠謀是在4月14日參加美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）podcast節目，除回顧他從事半導體產業及創辦台積電的過程，並針對美國積極推動半導體在地製造提出他的看法。

這次節目的主題為“Can semiconductor manufacturing return to the US?”(半導體產業能回歸美國嗎? ) 當主持人問到，美國推動半導體在地製造最大的阻礙在哪裡?

張忠謀說，最重要的是缺乏製造人才(manufacturing talents) 。他說，在50、60年代及70年代初期，美國製造業確實很強盛，因為有製造人才，但是之後這些人才都轉向高獲利的設計業及金融業。

台積電1997年於美國奧勒岡州設廠，張忠謀以該廠為例，奧勒岡廠經過營運效能改善可以獲利，但同樣的產品，奧勒岡廠的成本比起台灣廠高出50%。

張忠謀強調，就半導體產業來說，美國的優點在於擁有世界最佳的設計能力，連台灣也比不上，但在製造所需的人力方面，單位成本高，恐難以在世界市場競爭。

對於台積電在美國亞利桑那州設立5奈米晶圓廠，張忠謀說，這是在美國政府敦促下所做的，他已經退休，亞利桑那州建廠是台積電現任董事長劉德音做的決定。

針對地緣政治影響，張忠謀說，台積電還是希望能供應給所有客戶，不過因為美國禁令影響，台積電已停止供貨華為超過1年。他表示，最好的時間已經過了，只希望不會變得更糟。

他進一步認為，美國因應兩岸地緣政治風險，鼓勵晶片業者在地生產，但台海沒發生戰爭，在美國生產晶片是增加成本，形同浪費。

張忠謀也提到，萬一兩岸發生戰爭，美國恐怕不只要擔心晶片的問題。

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