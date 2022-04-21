美中國防部長通話內容鄒中國扭曲 外交部：對台發動認知作戰

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國防部長奧斯汀上任後，於美東時間20日首次與中國國防部長魏鳳和通話，並涉及台海議題。對此台灣外交部發言人歐江安抨擊，中國國防部發布的聲明再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，藉此再次對台發動認知作戰。

《美聯社》報導，奧斯汀（Lloyd Austin）在通話中表示，美方關切中國對台灣的軍事挑釁，也提及解放軍在南海及東海的活動，並談到美方憂心北韓核武計畫。

報導也引述美國高階官員指出，奧斯丁重申美國總統拜登（Joe Biden）所說，包括管控美中在核武、太空、網路等領域的戰略競爭，以及改善大國間的危機溝通管道。

據美國國防部發布之聲明，雙方就美國與中國的防務關係、區域安全議題以及俄國無端侵略烏克蘭等問題進行討論。聲明稱該次通話為拜登與中國國家主席習近平3月會談的延續，但未進一步說明通話內容。

中國國防部聲明則指出，魏鳳和強調台灣是中國不可分割的一部分，這中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。並喊話美方不應低估中國捍衛國家利益和尊嚴的決心和能力，要求美方停止在海上進行軍事挑釁，不得利用烏克蘭問題對中國抹黑栽贓、威脅施壓。

該聲明還指出，奧斯汀表示美國堅持一個中國政策，雙方應以負責任方式管控競爭、管控風險，妥善處理兩軍關系面臨的難題。

歐江安今日上午於例會中表示，美方已依慣例於事後向我方說明通話情形，外交部對美中互動情形都有充分且即時的掌握。

外交部也注意到，中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論，並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，意在透過此次對話再次對台發動認知作戰，外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作。，



歐江安表示，對於中國政府對我國主權的說法，以及中國軍方近日對台灣防空情報區的入侵與威脅，外交部再次強調，中華民國台灣是主權獨立國家，台灣也不歸中國政府管轄，台灣人民更不會屈服於中國政府的武力威脅。

歐江安重申，台美關係密切友好、互信深厚，溝通管道暢通，拜登政府一再重申對台灣承諾「堅若磐石」(rock-solid)。外交部會密切關注美中高層互動與威權主義的擴張行徑，也會在台美緊密的夥伴關係基礎上，持續推動雙方合作，共同維護台海與區域的和平穩定。