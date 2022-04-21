4/21台灣本土+2969　增6例中症　皆為50多歲以上　2人沒打疫苗

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(21)日公布國內新增3,058例COVID-19確定病例，分別為2,969例本土個案及89例境外移入(78例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之2,969例本土病例，為1,458例男性、1,510例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月13日至4月21日，其中包含1,549例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(1,000例)，臺北市(663例)，桃園市(414例)，基隆市(216例)，臺中市(139例)，花蓮縣(92例)，高雄市(82例)，宜蘭縣(80例)，雲林縣(42例)，新竹縣(38例)，彰化縣(37例)，新竹市及臺南市(各34例)，屏東縣(32例)，臺東縣(22例)，苗栗縣(19例)，南投縣(10例)，嘉義市(6例)，嘉義縣(5例)，澎湖縣及連江縣(各2例)。相關疫情調查持續進行中。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為36例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(5例)，菲律賓(2例)，加拿大、美國、印尼及日本(各1例)移入，另78例調查中。入境日介於今年3月20日至4月20日。



指揮中心指出，今年4月20日公布之本土病例案38117及案40265，經疫調後分別改判為馬來西亞及帛琉境外移入病例。



指揮中心統計，截至目前國內累計43,243例確診，分別為10,076例境外移入，33,113例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(原本土病例案39690經疫調後為陰性個案，改列空號)，累計204例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。