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西方制裁致本國支付系統需求遽增　專家：俄羅斯依賴中國晶片恐帶來國安危機

由於VISA和Master等國際常用系統因西方制裁遭切斷，導致俄羅斯國內銀行新信用卡申請量暴增，晶片已經陷入短缺。

By 李昱德, 台灣英文新聞－特約記者
2022/04/21 14:49
示意圖為俄羅斯國營銀行Sberbank發行之信用卡(路透) 

示意圖為俄羅斯國營銀行Sberbank發行之信用卡(路透) 

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 俄國對烏克蘭的所謂特別軍事行動，引爆全球性的制裁，由於西方國家切斷支付系統連結，導致國內信用卡需求大增，俄國轉向中國求援，以取得金融卡必備的晶片，不過專家指出，除了數量可能不夠外，俄羅斯還可能陷入進一步的危機。

俄羅斯國家信用卡支付系統 (NSPK)董事Oleg Tishakov於4月初在一場會議上表示，俄國現雖改使用由政府主導的MIR信用卡支付系統，然而由於VISA和Master等國際常用系統遭切斷，導致國內銀行新信用卡申請量暴增，晶片已經陷入短缺。

路透外電報導，自2021年底至3月俄國入侵烏克蘭以後，俄國銀行已發出超過200萬張MIR信用卡，現在總流通數約有1.16億張，不過由於亞洲疫情影響，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）、台積電（TSMC）與高通（Qualcomm）配合美國制裁而不再將晶片輸往俄國，俄國難以取得新的晶片。

分析認為，俄國雖自中國取得少量庫存，長遠下來仍難持久，不過穩定的供給，或許可以給予因國際制裁而疲憊不堪的俄國人民一點慰藉，讓他們至少在國內可以順利進行交易，並加速國內替代品SPFS和MIR的推行。

而雖然中國曾明確表示不會制裁俄國，並願意提供俄國部分援助，中國政策研究公司策緯諮詢公司（Trivium China）資深分析師Joe Mazur認為，中國也會試圖避免明目張膽的踩過西方制裁紅線，以免因為提供普丁過多的幫助而把自己國家的公司與企業拖進泥淖。

伯明罕大學企業與經濟地理學教授John R Bryson指出，雖然中國沒有放棄俄國，但是俄國也要避免因此過度依賴與中國的貿易，以免在經濟上淪為中國的附庸。

Bryson教授說，普丁揮軍烏克蘭是為了展現強人形象，以及證明俄國仍是一個強國，如果最後卻淪為昔日友邦的藩屬，恐將無比諷刺!
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特別軍事行動

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