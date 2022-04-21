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居家照護也可讀好書！新北市圖推「讀享包」　線上辦證宅配到府

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/21 11:23
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為配合COVID-19確診者居家照護計畫，新北市立圖書館推出「為配合COVID-19確診者居家照護計畫，新北市立圖書館推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）為配合COVID-19確診者居家照護計畫，新北市立圖書館推出「居家照護讀享包」宅配閱讀服務，線上辦證、書籍宅配到府，讓市民除生活照護也閱讀好書，調整身心健康。

新北市立圖書館館長王錦華說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息期間，居家照護民眾可透過線上快速申請辦借書證，享有5大主題「讀享包」宅配到府服務，透過閱讀的心靈雞湯，轉化心情並減輕不安壓力。

5大主題包含養生保健、文學小說、漫步旅遊、理財規劃、休閒生活，而每一份讀享包內含5本主題精選書。

王錦華表示，市圖因應疫情變化，推出各種多元安心閱讀服務，包括「新北E書房」一站式線上學習網站，免費提供數10萬冊電子書讓民眾無接觸借閱，去年6月上線迄今，總利用人次超過110萬人次。

市圖分析，會利用圖書館的，以性別區分女性占6成、年齡區分30歲至49歲的青壯年占4成6、約4成是學生及上班族；到圖書館的民眾，7成是借書、看書，有3成是參加聚會等非閱讀活動。

新北市長侯友宜表示，圖書館不停蛻變，以智慧科技、亮麗空間及更多據點服務市民，閱讀是城市發展最重要的建設。

他說，新北市圖不只是閱讀、借書及自修的地方，同時也是終身學習、接觸新知、體驗科技的場所，還有社會關懷、照顧弱勢的功能。

「居家照護讀享包」

  • 申請時間：111年4月20日（三）起
  • 辦法：
  1. 對象：凡持有新北市立圖書館借閱證，因新冠肺炎確診而進行居家照護者。若未具有本館借閱證，請於申請時提供身分證正反面或戶口名簿照片檔，由館方協助辦證，並隨讀享包寄發實體證。
  2. 申請方式：上網填寫申請表單，並附上相關居家照護證明照片。若未具有本館借閱證者，請提供本人身分證正反面或戶口名簿照片檔。若身份資格不符或資料填寫有誤，視同放棄。
新北市
圖書館

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