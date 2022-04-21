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俄國試射洲際飛彈稱舉世無雙 富商求西方給普丁留面子找台階下

俄國再三週就要贏來「勝利日」，但迄今俄烏大戰並無勝利在望的走向

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/21 10:31
俄國總統普丁（圖／美聯社）

俄國總統普丁（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄國侵略烏克蘭近兩個月，迄未拿下任何一座城市，急於取得戰果的普丁（Vladimir Putin），20日大放厥詞，稱俄國已成功試射可攜核武的「全球最強」飛彈系統，而就在前一日，又有一名寡頭大亨忍不住開炮，呼籲西方趕緊給普丁下台階，結束這場瘋狂戰役。

根據路透，普丁在電視轉播中驕傲表示，俄軍已成功自西北基地試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈，擊中了位在堪察加半島（Kamchatka Peninsula）的目標，足足有6,000公里之遙。普丁稱，世上無任何飛彈系統可與之比擬，有了這項武器，俄國無懼任何「外來威脅」，那些總愛用挑釁言論威嚇俄國的人，「最好想清楚了」。

薩爾馬特研發多年，西方國家對此次試射並不感意外，但時值俄烏大戰、地緣政治局勢緊張之際，此時特意為之，時機點令人玩味。

倫敦智庫RUSI研究員Jack Watling指出，5月9日就是紀念蘇聯戰勝德國的「勝利日」，俄烏戰事卻深陷泥淖，苦無可以拿出來炫耀的戰果，此時展示該國「舉世無雙的兵器」，有其象徵意義。國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）航太軍事研究員Douglas Barrie也表示，薩爾馬特可攜帶至少十枚彈頭，並對陸地與衛星雷達追蹤系統構成挑戰。

普丁的夸夸其談，看在飽受制裁所苦的巨商富賈眼裡，就是痴人說夢。

CNN報導，俄國銀行家丁科夫（Oleg Tinkov）是65個遭美國制裁的富豪與實體之一，他19日忍無可忍，在Instagram砲轟，俄國對烏開戰簡直是瘋了，僅一成的「蠢蛋」支持戰爭，九成人民都不支持。他提到，克里姆林宮的官員，對從今而後將永遠無法在地中海度假的下場，也驚訝到無法回神。

丁科夫最後拜託西方國家，想辦法讓普丁有台階下，讓他能「透過不失顏面的退場方式，終結這場大屠殺。」

俄國試射洲際飛彈稱舉世無雙 富商求西方給普丁留面子找台階下
俄軍自西北基地試射「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈（圖／美聯社）
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