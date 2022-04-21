台灣立法院審查國務機要費除罪化相關草案　藍綠立委爆推擠衝突

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（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）立法院財政委員會今天(21日)將續審攸關國務機要費除罪化的會計法第99條之1條文修正草案；民進黨團成員提前一晚排隊，今早進入會議室後成功搶佔主席台，朝野雖有推擠，但目前無重大衝突。

國務機要費案纏訟逾15年，前總統陳水扁日前曾召開記者會，公布國務機要費金流，並強調自己「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。對此，外界也掀起國務機要費是否除罪化的討論。

立法院財政委員會曾在去年(2020年) 排審攸關國務機要費除罪化的「會計法第99條之1條文修正草案」，但當時因國民黨立委質疑這是替陳水扁涉及貪污案脫罪，而杯葛議事，最後決定擇期再審。

立法院財政委員會4月21日將繼續進行審查，外界預料朝野將再度展開攻防大戰。

民進黨立法院黨團成員大約在昨(20日) 晚間8時起，在立法院財政委員會大門前排隊守夜，希望在今天上午6時30分財委會開門後，能率先進入，成功搶下主席台，讓議事順利進行。

今晨5時左右，國民黨立法院黨團成員陸續抵達財委會大門口，而在6時左右，國民黨、民進黨立委發生推擠與爭執，國民黨立委質疑現在疫情嚴峻，為何要在這個時間排審此爭議法案等。

財委會開門後，民進黨、國民黨立委一湧而上，奮力衝向主席台，民進黨立委王美惠、國民黨立委陳玉珍等人甚至還摔倒在地，而今天的會議主席、財政委員會召集委員、民進黨立委沈發惠成功搶佔主席台，並用雙手抱住主席台麥克風，避免位子遭國民黨立委搶走。

截至今晨7時，民進黨、國民黨立委還在主席台周圍，並未散去，而財委會將於上午9時開會審查會計法第99條之1條文修正草案。

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