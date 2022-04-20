兒童出現3大早期症狀要當心　醫師籲打疫苗防重症

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內19日出現首例兒童COVID-19重症且死亡案例，引發關注。高雄醫學大學附設醫院小兒科醫師李敏生說，兒童確診以輕症居多，但如有高燒逾39度、呼吸淺快、意識變化等早期症狀，要留意重症可能性。

高雄市長陳其邁下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，並邀李敏生出席說明兒童染疫須注意事項及施打疫苗等建議。

中央社引述李敏生說法，從美國兒童感染數字看，0至17歲中，以5至11歲感染占近4成最多，而症狀跟成人差不多，多為發燒、咳嗽等，輕症多，死亡率約萬分之一。

他表示，可能進展成重症的風險因子，包括年齡小於1歲、肥胖或具有神經、代謝、心臟、肺部等相關疾病等；而較具重症可能性的早期確診症狀，包括有高燒逾39度、意識變化、呼吸淺快等；另有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀，就要小心小兒多系統發炎症候群。

李敏生說，雖然兒童施打莫德納僅半劑，但產生的抗體效價不比成人差，顯示疫苗有效；在安全性上，兒童出現心肌炎、心包膜炎副作用也比成人低，主要副作用則跟成人差不多，有注射部位疼痛、疲倦、發燒等。

陳其邁說，兒童多無症狀或輕症，家長不用太擔心，若在確診照顧上，可記錄病童病徵、定時量體溫、觀察症狀變化，而照顧者和病童不要再與其他家人接觸；如出現呼吸困難、嘴唇發紫、持續高燒、心跳加速等症狀，就要盡速就醫。

另外，衛福部ACIP召集人李秉穎在上午接受網路媒體專訪時表示，兒童感染COVID-19雖然多數是輕症，仍有部分比例可能演變成重症，尤其當疫情在社區大規模流行時，全台恐有數十名孩子染疫病逝，必須讓孩子有疫苗可接種，以降低重症、死亡風險。

至於建議兒童打哪一種疫苗，李秉穎說，輝瑞BNT、莫德納都屬於mRNA疫苗，由於不良反應較大，必須降低劑量施打；若是高端、Novavax等蛋白疫苗則不良反應較低，不須降低劑量，也比較適合兒童，但目前兒童臨床試驗數據不足。

最後，李秉穎建議家長要考慮讓孩子接種，畢竟打疫苗雖有風險，但不打疫苗也有重症死亡風險，評估利弊相當重要。