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台灣6-11歲可打疫苗　兩劑間隔12周　高風險對象先打第4劑

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 19:49
ACIP專家今（20）日下午3時開會討論兒童疫苗接種、青少年施打第3劑，及成人第4劑疫苗接種等議題。(示意圖/pixabay)

ACIP專家今（20）日下午3時開會討論兒童疫苗接種、青少年施打第3劑，及成人第4劑疫苗接種等議題。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）ACIP專家今（20）日下午3時開會討論兒童疫苗接種、青少年施打第3劑，及成人第4劑疫苗接種等議題，據可信消息指出，同意開放6至11歲兒童接種莫德納半劑疫苗，但是考量副作用，決定將2劑間隔自原定的4週延長至12週。

因Omicron變異株特性，確診個案年輕化，兒童染疫人數增加，國內出現首例幼童染疫死亡，家長心慌。衛福部食品藥物管理署17日通過授權莫德納疫苗適用於6至11歲兒童，劑量為成人的一半（每劑0.25毫升，含50微克的mRNA），完整接種為施打2劑，但當時是要2劑間隔28天，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家今天下午3時開會討論並投票決定，將原定的4週延長至12週。

專家歸納國際醫學期刊報告，接種莫德納疫苗後，6至11歲副作用機風險低，且無心肌炎致死個案，反而是12至17歲青少年接種副作用比例較高。

消息人士表示，ACIP專家投票同意兒童接種莫德納疫苗，比照歐盟、英國、加拿大及澳洲等國，接種劑量不論體重，皆為為成人劑量的一半。

消息人士進一步說明，除莫德納兒童疫苗，甚至正在簽約洽談階段的輝瑞兒童疫苗，2劑間隔都定為12週，但若未來疫情很嚴峻，感染人數激增，可以滾動式調整。

另外，ACIP專家會議一併通過12至17歲青少年追加第3劑，至於成人第4劑疫苗接種，專家建議列出高風險對象優先施打，包含老年人、安養中心長期臥床長者及免疫功能低下或受抑制的病人，應接種第4劑疫苗，一般人則暫時不需要打第4劑，詳細內容待中央流行疫情指揮中心說明。

更新時間 : 2022-04-20 20:00 GMT+08:00

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