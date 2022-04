【中南美經貿研討會】 專家看準商機無窮 外交部7月組訪團

「中南美洲貿易商機研討會(Central and South America Trade Promotion and Market Opp... 「中南美洲貿易商機研討會(Central and South America Trade Promotion and Market Opportunity Symposium) ─貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭 FTA/ECA商機」於今(20)日下午在台北登場。(圖/台灣英文新聞)