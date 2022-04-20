【中南美經貿研討會】 專家看準商機無窮 外交部7月組訪團

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）台灣與貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭先後簽訂經貿相關協定，彼此進出口市場潛力無限，今（20）日外交部常務次長俞大㵢出席貿易商機研討會，更預告外交部7月將攜業者組團赴訪墨西哥及中美洲三個友邦拓展商機。

俞大㵢今日出席於「2022中南美洲貿易商機研討會─貝里斯、瓜地馬拉、宏都拉斯、巴拉圭FTA/ECA商機」，於致詞中指出，台灣自2003年陸續推動與瓜地馬拉、宏都拉斯及巴拉圭簽署「經濟合作協定」（ECA）及「自由貿易協定」（FTA），與貝里斯簽署的ECA也於今年1月15日生效，雙方同意降低超過230項產品關稅，另外，台灣今年也擴大對宏都拉斯及巴拉圭35個降稅品項。

宏都拉斯目前為台灣第一大白蝦來源國、瓜地馬拉蔗糖銷台量為全球第二名、去年貝里斯的龍蝦及辣椒醬在台灣賣到供不應求，台灣也在7年內一躍成為巴拉圭牛肉在亞洲第一大出口市場。

不只進口市場蓬勃發展，俞大㵢也指出，台灣去（2021）年對貝里斯出口不畏疫情逆勢成長83%、出口瓜地馬拉成長81%、出口宏都拉斯成長18%，友邦市場的商機及潛力亦可見一斑。

俞大㵢強調，中南美洲友邦擁有優質豐沛的農水產品，結合台灣食品加工的成熟技術與創新能量，將能提高產品的附加價值，鼓勵雙方業者以台灣為基地開拓亞洲市場。

同時，中美洲友邦勞動人口豐沛且天然資源豐富，更享有與美國、歐盟及鄰近區域市場之間的自由貿易協定及便捷貿易措施，台灣業者也可藉由與當地夥伴合資設廠，拓銷鄰近美加墨自由貿易區、加勒比海共同體及中南美洲的廣大市場。

外交部今年攜手台北市進出口商業同業公會（IEAT），推出「中南美洲產品進口推廣計畫」，以協助逾6,200家台灣進出口業者及製造商開發市場。此外，外交部結合國經協會7月將攜業者組團赴訪墨西哥及中美洲三個友邦拓展商機。

IEAT美洲委員會主任委員宗緒順致詞表示，此次研討會是推廣計畫的首場活動。台灣同與會的四個友邦分別簽訂ECA與FTA，在關稅減免的優勢下，只要全球市場正常營運，台灣與中美洲四個友邦可以互惠互利，創造雙贏局面。

中華經濟研究院資深副執行長李淳在專題演講中提及，不能小看簽署FTA的意義，商機無處不在。他強調，台灣與四個友邦經濟型態互補，產業各有優勢，我國可以進口當地方付的原物料，滿足國內需求或加工出口，創造優勢。

此外，李淳也提出應找出潛力產品，利用所簽ECA或FTA效益，拓展彼此市場。

以台貝簽訂ECA為例，從貝里斯冷凍龍蝦僅佔台灣進口量0.86%，然而降稅幅度逾10%；反之，台商護目鏡、汽車零組件出口當地不及10%佔比，商機可期。至于以出口牛肉為大宗的巴拉圭，台灣除新引進牛雜外，其他部位肉品或固狀乳製品皆為商機。

李淳表示，透過FTA網絡及投資，中美洲友邦為我國進入南方共同市場（MERCOSUR）及拉美市場的策略貿易與投資夥伴。