上海封控惹民怨 微博引用中國國歌「奴隸」反諷全遭封殺

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）難不成現在中共連國歌都得審查？上海民眾因不滿中國政府清零封控政策過於離譜，近期引用中國國歌一句「起來，不願做奴隸的人們」在微博上發文，卻全遭刪除、封殺，引起更大民怨。

媒體指出，上海強硬的封城措施造成物資短缺、老人小孩無人照顧，許多家戶更無端被貼上封條，導致民生出現大問題，網友們於是引用中國國歌《義勇軍進行曲》的第一句歌詞「起來，不願做奴隸的人們」表達不滿。

然而，疑似因「奴隸」一詞太過敏感，中國政府馬上封殺微博上出現的hashtag「#起來不願做奴隸的人們」，現在於搜尋結果上已找不到話題與相關內容，讓上海人民感到相當莫名。

《美國之音》指出，這不是中共國歌第一次在社群上被封殺。2020年武漢疫情「吹哨人」李文亮醫生死亡後引起網民憤怒，當時豆瓣也曾以「含有激進時政或意識形態」為由，封殺上述歌詞。

不過民間也有音樂人寫歌斥責政府單位，上海饒舌歌手方略Astro發佈歌曲New Slave（新奴隸），就批評政府濫權。

這首歌中，歌詞提及「當自由和思想意志被權力禁錮，當綠色的通道封鎖上成為了禁路，當穿上了制服卻只關心自己仕途，當生命當尊嚴都被他們視為糞土。」然而《今日新聞》指出，目前方略已經刪除了YouTube頻道上的歌曲影片。

海外華人媒體《新唐人電視台》引用彭博社專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）在推特評論「在中國，愛國主義是一種棘手的平衡。」新加坡管理大學法學教授高樹超（Henry Gao）也譏諷「所以什麼時候要審查整首國歌？」

中共政府在社群網路上封殺自己的國歌，對於外界而言是十分荒誕的行徑，金融時報駐香港記者伊萊也（Eli Meixler）感嘆：「太虛幻了。」