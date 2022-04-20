新北推動戶外教育榮獲地方典範獎 獲獎8項冠全國

教育部「戶外教育成效卓著獎」日前頒獎，全國44個 獎項中，新北市榮獲8獎項，得獎數為全國之冠！包含新北市教育局 榮獲最高榮譽之「地方典範獎」，深坑國小、平溪國小、插角國小、 新市國小、烏來國中小及瑞芳高工6校榮獲「學校績優獎」， 另深坑國小郭雄軍校長榮獲「個人貢獻獎」，今(20)日於市政會 議獻獎。

教育局張明文局長表示，新北市推動戶外教育，以「自然、在地、 學習」為核心、搭配教育部戶外教育2.0宣言及108課綱、 接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，以學校為基地， 結合社區人力及環境資源，發展「處處是教室，時時可學習」 的戶外教育，更於去年成立戶外與海洋教育中心， 推動教師培力及教案研發，以培養學生體驗、覺察、 驗證與反思的能力。本次榮獲地方典範獎， 顯見新北市深耕戶外教育受到肯定。

插角國小發展優質戶外教育體驗，開發14條以上戶外走讀路線， 帶領學生用五感多元體驗與學習探索，也分享發展經驗給外校， 讓更多學生受惠。校長宋宏璋表示，戶外教育可以了解社區的人文、 產業與生態，開啟學生的視野。而透過資源整合， 由學校與地方合作創生優質戶外教育課程， 更可以培養孩子對土地環境之情懷。

平溪國小推動戶外教育課程，從「平溪嘻遊記」戶外走讀、 特色學校及九大國際文教中心參訪、還辦理合歡山登百岳及5天4夜 走讀臺灣活動，讓孩子親身參與食衣住行育樂的行程規劃， 自主學習。校長鄭益堯說，學校團隊堅信平溪的孩子要走出教室， 真正的素養學習才能夠落實，將持續深耕戶外教育， 帶孩子走讀臺灣、感受生活！

瑞芳高工帶領學生以土木及數學為題， 測量員山子分洪道與指數函數的關係，將數學生活化， 榮獲教育部教學卓越獎，接著結合數學、測量學、建築學、 歷史科各領域知識，帶領學生走讀大台北人文歷史古蹟及公共藝術， 如板橋林家花園漏窗的測量、林安泰古厝半月池與數學的關係， 迪化街仿巴洛克式建築與繪圖的關係等。校長潘泰伸表示，古蹟、 建築、山水就是我們的教室， 透過教師跨領域合作陪孩子一步一腳印認識大臺北， 運用雙腳驗證數學，不僅引起學生學習動機， 也加強了對地方的認同感。

教育局表示，新北市除各校努力推動戶外教育外， 更結合本府觀光旅遊局等資源，建置「 新北市戶外教育資源整合平臺」，包含微笑山線、2020經典遊程 、108條好撼路線、青春山海線等新北在地優質戶外路線， 涵蓋戶外教育及文史生態課程，提供學生及家長可親子同行、 體驗旅遊之建議行程，歡迎民眾踴躍運用。

瑞芳高工學生參訪迪化街天山行歷史建築，建築科同學將手繪與電腦繪圖贈送商家(資料照/由新北市政府教育局提供)。

插角國小大豹溪野外求生暨溯溪課程，從真實場域學習水域安全與自救能力。(照片由新北市政府教育局提供)。

平溪國小學生登百岳，向大山學習謙卑。(資料照/由新北市政府教育局提供)。