新北推動戶外教育榮獲地方典範獎 獲獎8項冠全國

教育部「戶外教育成效卓著獎」日前頒獎，全國44個獎項中，新北市榮獲8獎項，得獎數為全國之冠！包含新北市教育局榮獲最高榮譽之「地方典範獎」，深坑國小、平溪國小、插角國小、新市國小、烏來國中小及瑞芳高工6校榮獲「學校績優獎」，另深坑國小郭雄軍校長榮獲「個人貢獻獎」，今(20)日於市政會議獻獎。
教育局張明文局長表示，新北市推動戶外教育，以「自然、在地、學習」為核心、搭配教育部戶外教育2.0宣言及108課綱、接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，以學校為基地，結合社區人力及環境資源，發展「處處是教室，時時可學習」的戶外教育，更於去年成立戶外與海洋教育中心，推動教師培力及教案研發，以培養學生體驗、覺察、驗證與反思的能力。本次榮獲地方典範獎，顯見新北市深耕戶外教育受到肯定。
插角國小發展優質戶外教育體驗，開發14條以上戶外走讀路線，帶領學生用五感多元體驗與學習探索，也分享發展經驗給外校，讓更多學生受惠。校長宋宏璋表示，戶外教育可以了解社區的人文、產業與生態，開啟學生的視野。而透過資源整合，由學校與地方合作創生優質戶外教育課程，更可以培養孩子對土地環境之情懷。
平溪國小推動戶外教育課程，從「平溪嘻遊記」戶外走讀、特色學校及九大國際文教中心參訪、還辦理合歡山登百岳及5天4夜走讀臺灣活動，讓孩子親身參與食衣住行育樂的行程規劃，自主學習。校長鄭益堯說，學校團隊堅信平溪的孩子要走出教室，真正的素養學習才能夠落實，將持續深耕戶外教育，帶孩子走讀臺灣、感受生活！
瑞芳高工帶領學生以土木及數學為題，測量員山子分洪道與指數函數的關係，將數學生活化，榮獲教育部教學卓越獎，接著結合數學、測量學、建築學、歷史科各領域知識，帶領學生走讀大台北人文歷史古蹟及公共藝術，如板橋林家花園漏窗的測量、林安泰古厝半月池與數學的關係，迪化街仿巴洛克式建築與繪圖的關係等。校長潘泰伸表示，古蹟、建築、山水就是我們的教室，透過教師跨領域合作陪孩子一步一腳印認識大臺北，運用雙腳驗證數學，不僅引起學生學習動機，也加強了對地方的認同感。
教育局表示，新北市除各校努力推動戶外教育外，更結合本府觀光旅遊局等資源，建置「新北市戶外教育資源整合平臺」，包含微笑山線、2020經典遊程、108條好撼路線、青春山海線等新北在地優質戶外路線，涵蓋戶外教育及文史生態課程，提供學生及家長可親子同行、體驗旅遊之建議行程，歡迎民眾踴躍運用。
瑞芳高工學生參訪迪化街天山行歷史建築，建築科同學將手繪與電腦繪圖贈送商家(資料照/由新北市政府教育局提供)。
插角國小大豹溪野外求生暨溯溪課程，從真實場域學習水域安全與自救能力。(照片由新北市政府教育局提供)。
平溪國小學生登百岳，向大山學習謙卑。(資料照/由新北市政府教育局提供)。