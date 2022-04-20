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臺灣指數公司新編 特選臺灣智慧50指數

表彰兼具臺灣市場代表性與投資因子特質股票之投資組合績效表現

By 台灣英文新聞
2022/04/20 16:57
臺灣指數公司新編 特選臺灣智慧50指數

臺灣指數公司(Taiwan Index Plus Corporation, TIP)新編「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧50指數」，自2022年4月18日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。

「特選臺灣智慧50指數」以上市上櫃普通股為指數母體，通過流動性檢驗，依股票發行市值由大到小排序選取前50名股票。指數加權方法以自由流通市值結合規模、價值、成長、品質及動能等投資因子指標，配置成分股權重，兼具臺灣市場代表性與投資因子特質，期運用投資因子對自由流通市值權重進行加減碼，提升臺灣市場權值股組合的長期績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「特選臺灣智慧50指數」自2008年1月至2022年3月之累積報酬率為418.79%、夏普比率為70.91%，表現均優於同期間臺灣50報酬指數(299.52%、61.2%)、發行量加權股價報酬指數(263.26%、60.5%)、臺灣全市場報酬指數(271.94%、60.15%)。

「特選臺灣智慧50指數」每年定期於1月、4月、7月及10月依指數編製規則調整指數成分股組合，檔數固定50檔。依最近期成分股審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為台積電、南亞科、聯發科、長榮、陽明、萬海、聯詠、欣興、世界及矽力-KY 。

更新時間 : 2022-04-20 17:11 GMT+08:00

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