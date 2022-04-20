長輩下樓就能動！6星級世紀皇家成立照顧關懷據點 在地安養健康樂活

全國第一座社區照顧關懷據點暨巷弄長照站， 20日在新北市中和區世紀皇家公寓大廈正式掛牌運作。 侯友宜市長表示，新北市有近萬個公寓大廈， 若都能陸續納入銀髮俱樂部或社區照顧關懷據點，讓長輩在地樂活、 就地安養，可以大大的減輕長照2.0社福安養機構的負擔。

世紀皇家公寓大廈管委會執行長陳世鴻在掛牌儀式前表示， 該社區有574戶，社區內各項體健休閒遊憩設備俱全， 包含有文康室和游泳池、健身房、卡拉OK等，被譽為6星級社區， 許多住戶的子女不見得會同住，像他的子女就是， 10年後幾乎就成為一個大型養老院。

陳世鴻說，他非常感佩新北市政府工務局和社會局及區公所， 在該社區陸續設立銀髮俱樂部1.0、2.0，如今更升級為3. 0，銜接中央巷弄長照站，也是最完整的社區照顧關懷據點。

侯友宜表示，新北市老年人口每年以大約3萬的速度增加， 截至2022年3月底已突破65萬人大關，佔全市總人口16. 40%，為因應高齡社會長輩的生活需求和照顧， 市府重大政策提出「里里銀髮俱樂部」，將於今年6月底前達標。

侯友宜說，原銀髮俱樂部3.0申請單位為里辦公處、 社區發展協會、人民團體等， 去年新增納入公寓大廈管理委員會可以申辦，全市有9, 995處公寓大廈，世紀皇家為全國第1處申請並獲核定通過， 並從銀髮俱樂部1.0逐步導入預防延緩失能課程及生理量測等， 達到3.0的標準，讓銀髮長輩不用出門，就能在社區內健康促進， 還能彼此相互照顧。

侯友宜並在市議員陳錦錠、金瑞龍、邱烽堯、游輝冗、張志豪、 工務局長詹榮鋒和中和區長賴俊達等人陪同下，入內參觀。 由於疫情嚴峻，管委會在每個活動空間均設置有酒精消毒、 體溫監測，甚至有耕莘護校的學生幫忙量測運動前、後的血壓， 侯友宜並與長輩一起動健康，還參觀長輩親製的手工皂、押花、 盆栽等。

社會局長張錦麗表示，里里銀髮俱樂部1.0全數達標後， 市府持續推動先修班，將公寓大廈管理委員會納入申辦， 希望管委會運用公寓大廈內的公共空間，結合志工等資源， 一起來推動各項健康促進與文康休閒活動， 讓住戶長輩下樓就可以參與活動。