（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）年底縣市長選舉布局，牽動民進黨內派系競爭，無任所大使林佳龍今天(4/20) 首度明確表態「只有台北我有在準備」、「台北市準備中」；但他也說，「成功一定有我，成功不必在我」，若有人比他適合，他也會全力支持。

林佳龍今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪。他指出，就六都來講，「只有台北我有在準備」、「台北市準備中」，不過，他也說，「成功一定有我，成功不必在我」，如果有比他更適合的人，是台北市民要的市長，如果未來提名的人能夠展現是為台北市發展挺身而出，這個人比他適合，他也會全力支持。

對於國民黨可能派出的台北市長人選、立委蔣萬安，林佳龍認為，蔣萬安相較於過去國民黨人選，不是這麼強，要做一個首都的市長，蔣萬安還有很多要被檢驗，從政的經驗與表現，蔣萬安要達到馬英九當時的重量，還是有段距離。

民進黨台中市長部分，目前有前台中市交通局長王義川、立委何欣純(下圖)表態爭取。

中央社引述林佳龍表示，去年在黨內大老協調的過程中，有人提到立法院副院長很忙，是否需要辭掉副院長，全心與基層在一起，蔡其昌可能因為這個問題卡住了，所以半年時間就過去了。

林佳龍說，他呼籲民進黨立委蔡其昌要像王義川、何欣純一樣敢表態，說自己就是要為台中市民服務，要有強烈的當仁不讓，而不是等到別人徵召。

林佳龍表態角逐提名「台北市準備中」 呼籲民進黨立委蔡其昌選台中當仁不讓

民進黨立委何欣純（圖）19日舉行記者會宣布爭取民進黨台中市長選舉徵召提名；她表示，尊重黨主席蔡英文徵召權，但近來各界力挺、鼓勵的聲浪不斷，因此當仁不讓，有決心拚、有決心贏，希望爭取徵召參選。中央社