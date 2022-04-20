台灣指揮中心放寬確診就醫方式　緊急狀況可自行就醫、同住親友接送

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）考量COVID-19本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式，遇緊急就醫狀況，以119救護車為原則，但也可依照衛生局指示下，由同住親友接送、自行前往，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰。

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指揮中心指揮官陳時中說明，今日下午將與兒科專家、各協會一同開會商討，以制定兒童急性症狀送醫指引，至於一般人若須緊急就醫時，以119救護車為原則，但也可依照衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行前往（如步行、自行駕、騎車等方式）。

至於非緊急就醫或採檢則以防疫車隊為原則，或依衛生局規劃或指示，得以同住親友接送、自行前往(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

而返家隔離(含就醫/採檢後返家)方面，依衛生局規劃或指示，得以防疫車隊、同住親友接送或自行返家(如步行、自行駕/騎車)等方式進行。

陳時中補充說明，由於居家照護、居家隔離、居家檢疫者受電子圍籬管制，因此有緊急就醫外出需求者，先通知衛生局解除電子圍籬，但如果緊急狀況，未解除電子圍籬就先行就醫，因此收到「電子圍籬」違規警示，事後也不開罰。

國內COVID-19疫情蔓延，連續6天單日新增個案數都超過千例，陸續出現「密切接觸者」的接觸者還沒收到相關通知，不知該如何保護自己及親友。陳時中說，曾接觸確診者的「密切接觸者」，務必自我健康監測，避免聚餐聚會。

陳時中表示，「密切接觸者」的接觸者，待密切接觸者確認陰性，即可解除自我健康監測，若密切接觸者為陽性，應評估是否為確診的「密切接觸者」的密切接觸者，若並非密切接觸者，自我健康監測即可；若為「密切接觸者」的密切接觸者，應居家隔離10天。