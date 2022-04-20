節省包裝成本！臺灣鳳梨截切產品　使用循環物流籃外銷日本

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為迎合日本消費者的購買習慣，農委會主委陳吉仲與嘉義縣長翁章梁今(20)日在嘉義召開「外銷物流籃 好運旺旺萊」鳳梨銷日記者會，共同見證臺日業者合作使用循環物流籃，將去冠芽金鑽鳳梨直送到日本截切廠，以截切鳳梨商品方式上架主要連鎖超商。

農委會表示，因應中國暫停臺灣鳳梨輸入，農委會採取內銷、加工及外銷等措施，去(2021)年總共外銷超過2萬8千公噸，其中銷日將近1萬8千公噸，成功穩定國內產地價格與確保農民收益。今(2022)年設定3萬公噸的外銷目標，截至4月17日止，外銷數量已達1萬4065公噸，其中多銷往日本市場，顯見日本消費者對於臺灣鳳梨品質的高度肯定。

由於新冠肺炎疫情(COVID-19)導致紙箱原物料供應緊縮及製作成本上漲，臺日兩國業者共同合作，採用可重複使用且符合國際鮮果輸送規格的循環物流籃盛裝去冠芽鳳梨，除可確保臺灣鳳梨優良品質、符合日本消費者的購買習慣，同時也節省包裝耗材及冠芽廢棄物處理等費用，符合循環再利用與減少廢棄物處理國際趨勢。

農委會主委陳吉仲表示，在傳統紙箱作業方面，海運出口鳳梨採用40呎櫃搭配棧板使用時，約可裝載1,365只紙箱、約14公噸含冠芽鳳梨；倘採用循環物流籃包裝作業模式，則每櫃約可裝載1,000只物流籃、約17公噸去冠芽鳳梨，在包裝成本上約可節省15%。

陳吉仲呼籲，農民採收鳳梨時，用藥都要符合進口國的規定，所有的出口的冷鏈到洗選過程都要到位，所有的合作社跟通路都要把整個全程的品質管控好，最後要求以一定的價格、至少每公斤22元跟農民收購才可領取外銷獎勵，到日本市場也不能低價販售以避免削價競爭，才能確保3萬公噸的日本市場的目標，讓農民獲益。

農委會指出，近期受到海運船期不穩定及日方提高燻蒸檢疫比率，影響臺灣金鑽鳳梨銷日品質，該會除積極輔導農民與集貨包裝場，加強果實田間管理，以及改善包裝作業區清潔與隔離等作業，更樂見臺日業者合作推出截切鳳梨產品，進入日本主要連鎖超商通路販售。

銷日鳳梨使用物流藍流程圖由農委會提供

外銷物流籃裝載去冠芽鳳梨。(照片由農委會提供)