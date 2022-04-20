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馬立波死守俄再下最後通牒 美國擬再增軍援

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 14:34
俄國再下通牒，要抵抗軍在「莫斯科時間4月20日14時」起停止軍事行動，棄械投降。（圖／美聯社）

俄國再下通牒，要抵抗軍在「莫斯科時間4月20日14時」起停止軍事行動，棄械投降。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）俄國向死守馬立波的烏克蘭軍隊下達新的最後通牒，要他們投降，而西方陣營則承諾向基輔提供更多的軍事援助。

路透社》報導，報導指出，俄國早先已經下過最後通牒，但沒有任何烏軍放下武器投降，因此俄國國防部又再度給出死線，並表示俄軍基於人道主義原則，再次要求抵抗軍在「莫斯科時間4月20日14時」起停止軍事行動，棄械投降。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的一名顧問於當地時間19日晚間表示，俄國正以鑽地炸彈攻擊亞速鋼鐵廠（Azovstal steel factory）。顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）則在推特上寫下，「世界在網路上睜眼看著兒童被謀殺而保持沉默」。

一位匿名的歐洲官員表示，「我們的確預期馬立波市（Mariupol）將完全遭摧毀，且有許多平民將喪命。」該名官員還指出，馬立波可能將比布查鎮（Bucha）更慘不忍睹，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）或將在5月9日宣布解放馬立波市，「因此我預測馬立波將在未來幾天內被控制。」

與此同時，美國、英國、加拿大則表示將給予更多軍援，白宮更表是正研議新的制裁。消息人士指出，拜登預計在幾天內宣布對烏克蘭追加的軍援計畫，規模約與上周的8億美元軍援相當。
俄烏戰事
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更新時間 : 2022-04-20 15:26 GMT+08:00

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