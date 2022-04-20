破兩千！4/20台灣本土+2386　新增重症1人、中症8人　7旬女只打1劑疫苗　加護病房救治中

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增2,481例COVID-19確定病例，分別為2,386例本土個案及95例境外移入(82例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增之2,386例本土病例，為1,232例男性、1,154例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年3月19日至4月20日，其中包含1,267例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(822例)、臺北市(471例)、桃園市(387例)、基隆市(191例)、高雄市(97例)、宜蘭縣(89例)、花蓮縣(86例)、臺中市(76例)、屏東縣(31例)、臺南市(24例)、新竹縣(23例)、彰化縣及南投縣(各17例)、苗栗縣(16例)、雲林縣(14例)、新竹市(11例)、臺東縣(5例)、嘉義市及連江縣(各3例)、嘉義縣(2例)、澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。

陳時中說，今日增8名中症、1名重症個案；重症個案為70多歲女性，僅打過1劑COVID-19疫苗，有高血壓、肝硬化、心律不整病史，目前在加護病房使用呼吸器，X光發現有肺炎併呼吸衰竭，有使用瑞德西韋、類固醇、免疫調節劑等藥物；8名中症患者，為2男6女，年齡介於30多歲至90多歲以上，其中3人有肺炎狀況、5人無明顯肺炎，大多出現血氧偏低、易喘，有使用氧氣鼻管治療，皆使用瑞德西韋治療。





指揮中心說明，今日新增境外移入個案為54例男性、41例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(4例)、英國及泰國(各1例)移入，另89例調查中。入境日介於今年3月21日至4月19日。



指揮中心指出，今年4月19日公布之案36770美國境外移入病例，經疫調後改判為本土病例；另今年4月14日公布之案29861、4月18日公布之案34722及案34723、4月19日公布之案37192，經疫調後分別改判為印尼、帛琉及法國境外移入病例。



指揮中心統計，截至目前國內累計40,186例確診，分別為9,985例境外移入，30,147本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例(原本土病例案34027、案36192及案37406；原境外病例案35327及案37537經疫調後為重複或陰性個案，改列空號)，累計203例移除為空號。

2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。