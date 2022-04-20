宛如納粹符號！立陶宛禁公開展示俄軍常用字母「Z」 盼反戰反俄

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）由於在入侵烏克蘭的俄國軍用車輛上出現字母「Z」，立陶宛議會週二（19日）投票禁止公開展示字母「Z」，及黑色和橘色相間的「聖喬治絲帶」，以表達反戰及反俄軍侵烏的作為。

路透社指出，立陶宛禁止公開展示近期俄軍戰車上常見的英文字母「Z」，因為其已成為社群媒體上支持俄軍和戰爭的象徵，此外，俄羅斯紀念衛國戰爭勝利的象徵物「聖喬治絲帶」也被禁止使用，宛如當年的納粹標誌和希特勒手勢。

根據外媒，「聖喬治絲帶」是俄羅斯帝國女皇凱薩琳大帝（Catherine the Great）時期頒發的勳章綬帶，2014年被烏克蘭東部的分離主義分子作為支持俄羅斯的象徵，對俄國人而言是具有重大意義。

而立陶宛19日投票欲立法禁止「Z」與「聖喬治絲帶」公開展示，這是繼禁止展示蘇聯和納粹標誌的規定外，最新的一項反戰、挺人權禁令。

路透社表示，這項法規的內容主張，不論過去或現在，只要是用於鼓吹軍事侵略、危害人類、犯下戰爭罪的極權或專制政權的標誌都不得在公共場合露出。

立陶宛立法者還批准將違反禁令的罰款提高到個人900歐元（約台幣28,500元）和公司最高1,500歐元。

立陶宛這項法規是在拉脫維亞和摩爾多瓦推出類似禁令之後而定案，目前德國也在考慮這樣的禁令。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在3月時就呼籲人們廣泛禁用字母「Z」，因為該字母表示俄羅斯的戰爭罪行、遭炸的城市，和數千名被謀殺的烏克蘭人。