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台北市4/20全面啟動確診者居家照護　關懷包內含快篩劑、乾糧、溫度計等

➤北市20日開始全面啟動確診者居家照護，12個行政區皆成立關懷中心。➤對於民眾最關心的送藥服務，18日率先試辦的信義區區長游竹萍說，若是親友無法代領，會由藥師公會協助調藥後媒合周邊社區藥局送藥。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 15:14
COVID-19疫情嚴峻，台北市20日全面啟動確診者居家照護，各區成立關懷中心，送給確診者的關懷包中，會備有乾糧，還有口罩、溫度計、快篩...

COVID-19疫情嚴峻，台北市20日全面啟動確診者居家照護，各區成立關懷中心，送給確診者的關懷包中，會備有乾糧，還有口罩、溫度計、快篩...

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣本土疫情嚴峻，台北市今天(20日) 全面啟動確診者居家照護，各區成立關懷中心，跨局處專員進駐，由區長擔任指揮官，收到衛生局派案後就將內含2支快篩劑、乾糧等的關懷包送達個案家中。

台北市4/20全面啟動確診者居家照護　關懷包內含快篩劑、乾糧、溫度計等

台北市因應COVID-19確診及居家隔離人數急遽增加，20日開始全面啟動確診者居家照護，12個行政區皆成立關懷中心。台北市副市長蔡炳坤（左2）20日上午前往18日率先試辦的信義區關懷中心視察，向媒體介紹關懷包內容物。中央社

本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷升溫，台北市因應確診及居家隔離人數急遽增加，今天開始全面啟動確診者居家照護，12個行政區皆成立關懷中心。

台北市副市長蔡炳坤今上午前往18日率先試辦的信義區關懷中心視察指出，送給確診者的關懷包中，會備有餅乾、泡麵、燕麥等乾糧食物，還有口罩、溫度計、兩個專用垃圾袋及兩個快篩劑，最重要的是2張記載注意事項、不舒服要怎麼處理的說明書。

根據關懷中心提供的說明書，確診者若出現呼吸困難、持續胸痛、皮膚或趾甲床發青等緊急狀況，可以立即聯繫119；若須醫療諮詢，可洽各區關懷中心；在飲食、生活、心理諮商或垃圾處理等方面有需求，有各專線可以撥打。

蔡炳坤說，關懷中心由區長擔任指揮官有各局處專員進駐，包含負責弱勢照顧的社會局、寵物照顧的動保處、垃圾清運的環保局、生活物資的產發局等，並分成關懷組、交通組、物資組、心理諮商組、環保組、安置組等，專人負責各個環節。

蔡炳坤指出，過去這場戰役大部分都是由衛生局疾管科負責，但現在確診者大部分都是輕症、無症狀，因此以居家照護為主，把壓力分散到各行政區，除非有狀況才會後送醫院，並讓里長充分了解相關資訊，一起讓里民安心。

信義區長游竹萍補充，信義區關懷中心共有30名工作人員，累計到昨天共負責13名確診者，今天個案人數則仍待衛生局派案通知。

對於民眾最關心的送藥服務，游竹萍說，若是親友無法代領，會由藥師公會協助調藥後媒合周邊社區藥局送藥；代收垃圾服務則會10天提供2次，民眾撥打電話後派專人收取，並依照狀況隨時跟廠商滾動式檢討。

媒體詢問，如何避免延後送醫導致憾事發生。游竹萍強調，若有危急狀況甚至擔心影響生命安全，可以直接撥打119，像信義區就會由聯合醫院忠孝院區負責協助。
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