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用臺灣原料開發 香氛手工紙材料包製作技術

林試所：香氛手工紙材料包製作技術是將大型的手工紙抄製工藝縮小成迷你版，用簡易的工具就可以自行操作，配合疫情的宅經濟，在家可自己手工DIY，抄製出粉粉嫩嫩並富含精油香氣的手工紙。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 12:03
色彩粉嫩的香氛手工紙成品。（照片由林業試驗所提供）

色彩粉嫩的香氛手工紙成品。（照片由林業試驗所提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓民眾體驗手工紙抄紙的樂趣和享受香氛療癒，林業試驗所將精油微膠囊的技術與手工紙的纖維材料、染料相結合，開發製作香氛手工紙材料包製作技術，相關技轉訊息已公告於官網。

林試所表示，造紙術是由東漢蔡倫於西元105年，經由收集樹皮、破布、漁網等材料，透過煮徨足火、盪料入簾、覆簾壓紙、透火烘乾等繁複的步驟，做出適於書寫的紙張。在此之後，各朝代手工紙造紙技術不斷演進。

由於手工紙是經過手工抄製而成，每一張手工紙的厚薄程度、纖維走向、紋理，會因經驗、技術、材料等各種因素，而有些微差異，加上手工紙多為傳統的書畫用紙，因此是充滿著特殊的溫度、歷史文化風味及人文氣質濃厚等。

現今，一般市售的手工紙，於抄製大型紙張時，所需抄製設備較為大型，且要有較大的廠房或空間，再者，需有純熟的技術及經驗才可完成。因此，為了將手工紙抄製設備帶回家自行製作手工紙，在市面上有相當多簡易、迷你型的手工紙抄製設備或全套DIY組件。

林試所說明，為了和市售的產品區隔，該所的木材纖維組研發團隊所開發的「香氛手工紙材料包製作技術」，是將手工紙文化創意功能與森林的香氛療癒功能結合，選用台灣國產材製成抄紙網，與再生纖維及農林剩餘資材纖維製成。最後，利用特殊的技術將精油微膠囊與纖維及植物染料結合。待手工紙抄製後，紙張就會帶有淡淡的天然精油香氣及粉嫩的色彩，非常具有浪漫氛圍。

林試所說，香氛手工紙材料包製作技術是將大型的手工紙抄製工藝縮小成迷你版，用簡易的工具就可以自行操作，配合疫情的宅經濟，在家可自己手工DIY，抄製出粉粉嫩嫩並富含精油香氣的手工紙。

用臺灣原料開發 香氛手工紙材料包製作技術

大型手工紙抄製過程之一-壓紙後揭紙準備烘乾-烘紙前的步驟。（照片由林業試驗所提供）

用臺灣原料開發 香氛手工紙材料包製作技術

抄製小型手工紙。（照片由林業試驗所提供）
林業試驗所
手工紙抄製工藝

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