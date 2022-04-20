立委呂玉玲宣布參選台灣桃園市長　爭取國民黨提名

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）國民黨桃園市長選舉人選尚未敲定，立委呂玉玲今(20日) 上午召開記者會，正式宣布參選桃園市長。她表示，有信心全力以赴，讓桃園變得更好，也尊重黨的提名機制，會努力打拚。

國民黨備戰年底縣市長選戰，人選陸續提名中，桃園市長選舉人選迄今尚未敲定，繼國民黨台北市議員羅智強宣布參選後，呂玉玲今天上午在桃園古華花園飯店召開記者會，正式宣布參選桃園市長提名。

呂玉玲致詞時表示，「在地的承擔，勇敢的出發」，是她現在的心境，要為鄉親做事，努力打拚，「我們的對手從來不是國民黨」，地方中央必須要一起努力，爭取鄉親的認同和信任，更要勇敢、有自信的面對這場艱難、光榮的戰役。

呂玉玲說，今天宣布參選之後，會有很多對她的攻擊和抹黑，但台灣需要的是正能量，「我會拿出客家女兒的精神，努力得打拚」，當選桃園市長後，會在歷任桃園縣市長基礎上推動市政，讓桃園晉級、變得更好，讓孩子和長輩有更好的未來。

呂玉玲也說，桃園有很多需要繼續、努力打拚前進的部分，包括婦幼福利、教育文化、社會救助、環保和交通建設等，「我有信心會全力以赴，做得更好」。

呂玉玲接受媒體聯訪時，被問及未來不論有沒有被提名，是否都會參選到底，以及外傳國民黨最後會徵召立委魯明哲參選市長等問題。

呂玉玲表示，黨的機制已經在走、尊重黨的機制，她會努力打拚、爭取地方信任，「我真心愛桃園，也最了解桃園」，要勇敢出來承擔。

呂玉玲說，經請益地方仕紳和中央黨部，獲得很多支持，社會對她的批評指教都會虛心接受，已經準備好聽取鄉親意見，可以努力達成，她是客家女兒，會拿出硬頸精神努力打拚，一步一腳印，在地方努力。