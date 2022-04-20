共同守護地球　2022亞太暨台灣永續行動獎開放報名

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）由台灣永續能源研究基金會所屬之台灣企業永續學院主辦的「2022 亞太暨台灣永續行動獎」，頒獎典禮定於8月12日結合首屆亞太永續行動博覽會暨高峰會辦理頒獎典禮，以彰顯績優組織之永續發展成果，評選活動自即日起開放受理報名。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，聯合國2015年宣布「2030永續發展議程(Agenda 2030)」並通過17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)，明確擘劃全球未來2016-2030年間之努力方向。過去6年多來，世界各地的組織已將SDGs 融入其內部核心，採取創新性策略以實踐永續發展，其中有許多鼓舞人心的突破與創舉，充分展現台灣與亞太地區推動永續發展之豐沛活力，為彰顯各界在實踐聯合國17項SDGs的卓越貢獻，該會特舉辦首屆亞太永續行動獎及第二屆台灣永續行動獎。

簡又新進一步說，SDGs已成為世界共通語言，長期致力於永續發展的組織，不僅有助於品牌形象提升，更易爭取到龐大的永續商機，有利於資金募集、進一步吸引優秀人才、提高組織信賴度，同時更可加強與利害關係人對話，以凝聚社會大眾對於永續發展的願景和共識。

台灣企業永續學院補充，「亞太暨台灣永續行動獎」評選活動將分別頒發三大獎項類別，（1）鼓勵各界實踐SDGs之「永續行動獎」、（2）鼓勵地方政府落實永續性之施政方案，成就永續城市之「宜居永續城市獎」、（3）表揚致力於推動企業邁向永續發展相關工作貢獻卓著、足堪典範之個人的「頂尖永續長獎」。

今年度頒獎典禮將結合亞太永續行動博覽會暨高峰會舉行，預計將有來自臺灣、日本、韓國及其他亞太國家的企業、大學、政府單位共襄盛舉，及超過50個以上的公、私部門暨單位策展，預期超過18萬觀展人次參與這具有極高國際及社會能見度的活動。

台灣企業永續學院期盼透過此國際盛會，提供與會來賓瞭解國內外各界在SDGs、CSR及USR的績優表現及創新作為，藉此激發跨業結盟與開拓國內外市場的契機，驅動企業的創新能量、社會影響力並推升國際競爭力。