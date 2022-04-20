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烏國難民進駐斯洛伐克首都 台灣捐250萬美元助安置

台灣外交部三月募得賑烏克蘭善款逾9億4千萬新台幣，該部於3月15日、4月1日分別宣布贈與斯洛伐克150萬美元、100萬美元，總計250萬美元。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 10:37
台灣駐斯洛伐克代表處李南陽（左）捐贈25萬美元給斯國首府Bratislava舊城區做安置烏克蘭難民用，該市市長Zuzana Aufrich...

台灣駐斯洛伐克代表處李南陽（左）捐贈25萬美元給斯國首府Bratislava舊城區做安置烏克蘭難民用，該市市長Zuzana Aufrich...

台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台灣駐斯洛伐克代表處於19日代表我國捐贈25萬美元給斯國首府Bratislava舊城區，供安置烏克蘭難民。該市市長Zuzana Aufrichtova出席簽約接受贈款，斯國國會友台小組主席Peter Osusky到場見證。

據駐斯洛伐克代表處於臉書貼文，Aufrichtova感謝台灣的慷慨解囊，他指出，目前每日約有二千餘人烏克蘭難民進入斯國，大部分都前往首都尋找更多的工作機會，該筆善款除了支持該市安置烏國難民，也會運用於協助烏國城市。

Aufrichtova強調，台灣自2020年捐贈該國口罩後，再次展現對斯國的善心與義行，也對烏克蘭難民提供即時協助。因此，台灣是國際社會不可或缺的重要成員，他呼籲國際社會支持我國參與世界衛生大會（WHA），以利台灣對國際衛生體系作出貢獻。

駐斯代表李南陽也向表達對烏國難民的關懷，台灣作為國際社會的一員，樂於協助斯國協助安置烏國難民，並幫助難民融入斯國社會體系，並特別感謝Aufrichtova表達對台灣加入WHA的支持。

台灣外交部三月募得賑烏克蘭善款逾9億4千萬新台幣，該部於3月15日、4月1日分別宣布贈與斯洛伐克150萬美元、100萬美元，總計250萬美元。

駐斯洛伐克代表處表示，其中210萬美元給斯國官方協助烏克蘭難民，本次捐贈的25萬美元中，13萬美元將協助Bratislava舊城區安置烏國難民，另12萬美元將透過該市協助烏克蘭的Ivan-Franivsk市、Velykobyckovsky省及Charkove地區修道院的人道救援工作。

另根據先前外交部提供資訊，4月1日所贈之150萬美元，受贈單位為斯國內政部監管之互助基金 （Mutual Help Fund）。

烏國難民進駐斯洛伐克首都 台灣捐250萬美元助安置

台灣4月1日宣布第二波捐贈賑烏克蘭善款之分配。（圖／外交部提供）
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更新時間 : 2022-04-20 10:53 GMT+08:00

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