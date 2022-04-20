提升臺灣國際競爭力！國家太空中心轉型行政法人　科技部將整合資源發展產業　

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）立法院19日三讀通過「國家太空中心設置條例」，原財團法人國家實驗研究院轄下的國家太空中心，將轉型為直接隸屬科技部的行政法人國家太空中心，有效整合國內產、官、學、研各界資源，共同推動臺灣太空科技與產業的發展。

科技部在新聞稿中表示，「太空發展法」在今(2022)年1月20日施行，是奠定臺灣太空發展重要法制基礎，有利產學研各界開發更具前瞻性技術，加速太空科技發展。科技部依規定，為順利推動各項專業太空活動與業務，規劃成立專責法人，負責協助管理日益蓬勃發展的太空事務，並執行相關公權力事項。

科技部指出，考量國家太空中心多年來肩負我國太空科技發展，並完成執行各項太空計畫與任務，故將國家太空中心規劃轉型為行政法人。經研擬「國家太空中心設置條例」草案送立法院審議，並陸續完成各項法制程序後，於19日三讀通過。

科技部說明，依據設置條例規定，未來行政法人國家太空中心將肩負研擬與執行國家太空計畫、進行太空科技之研發與技術移轉及加值應用、促進太空科技國際合作及交流、協助推動太空產業及技術升級輔導、進行太空事務相關法制研究、辦理國家發射場域相關業務、辦理發射載具與太空載具登錄及發射許可審查業務、培育太空科技人才與推廣太空科學普及教育及推動民間參與等業務。

科技部期許，在國家太空中心完成轉型為行政法人後，除延續執行現行太空計畫與科研業務外，將賦予更多協助推動日益蓬勃發展的太空產業與人才培育等太空事務，預期將進一步提升臺灣在全球太空科技領域的競爭力。