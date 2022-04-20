Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

北市聯醫總院長璩大成：從Rt值等數據推估　台灣疫情4到8週將達顛峰

璩大成指出，台灣第3劑疫苗覆蓋率最多大概7到8成，還要考慮有人打疫苗會沒效，所以比對韓國等國家的監測資料後，估算恐會有2到3成民眾染疫，台灣平均4到8週會達到新增確診數字的巔峰。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/20 09:15
(圖/台北市政府) 

(圖/台北市政府) 

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）國內COVID-19本土疫情升溫，台北市聯醫總院長璩大成19日說，從Rt值及他國經驗推算，估台灣4到8週會達新增確診數字的巔峰，累計確診數恐達到700萬人，至少恐有2.3萬人為重症。

北市聯醫總院長璩大成：從Rt值等數據推估　台灣疫情4到8週將達顛峰(圖/台北市政府)

台北市議會昨（１９日）上午舉行警政衛生委員會，新黨籍北市議員李慶元詢問，台北市長柯文哲日前指出台灣可能會有接近700萬人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這是怎麼推算出來的、大概要多久。

台北市立聯合醫院總院長、傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成回應，根據台北市政府的疫情儀表板，全台灣現在已經平了上一波疫情的紀錄，且持續延燒沒有要折返的跡象。

璩大成說明，理論上，有效再生數（Rt值）代表每個確診者可以傳染給多少人，Rt值越大代表確診人數越多，所以Rt值會在確診人數上升前先上升，不過這一波疫情卻是反過來，Rt值落後確診人數。

璩大成表示，這代表現在疫情與上一波不一樣，上次是確診人數少，但Rt值非常高，現在則是社區裡已經有多發且不可收拾的源頭，而Rt值不高，推測應該是COVID-19疫苗有效，加上公衛手段快速，所以疫苗要持續施打。

中央社引述璩大成指出，台灣第3劑疫苗覆蓋率大概7到8成就要偷笑了，還要考慮有人打疫苗會沒效，所以比對韓國等國家的監測資料後，估算恐會有2到3成民眾染疫，台灣平均4到8週會達到新增確診數字的巔峰。

民進黨籍北市議員林世宗詢問，現在中、重症比率大概0.5%，人數會不會再升高。對此，璩大成說，若以2成民眾染疫來計算，全台460萬人會確診，至少2.3萬人會是中、重症，台北市就占了2600人，平均每天新增50人重症，光是這樣就已經受不了。

林世宗再問，所以如果重症率上升到1%，大家是不是就頭殼暈（台語）了。璩大成對此點頭，表示同意。

根據北市聯合醫院統計，截至4月9日，聯醫尚有214床專責病房可收治確診者，不過確診人數仍在上升，加上病床空出來後須靜置至少3小時才能清消、收治新病患，因此目前量能已接近緊繃。

北市聯醫總院長璩大成：從Rt值等數據推估　台灣疫情4到8週將達顛峰
璩大成
Rt值
COVID19
疫苗
疫情
巔峰

相關新聞

台灣22日起進健身房要3劑！業者憂會員權益受損將引爭議
台灣22日起進健身房要3劑！業者憂會員權益受損將引爭議
2022/04/19 18:06
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
〈財經主筆室〉港股首季IPO募資大減九成　亞洲金融中心地位不保？
2022/04/18 23:10
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
2022/04/17 16:55
希臘本夏季迎觀光客！入境免數位疫苗護照、取消室內口罩令 盼回歸旺季光景
希臘本夏季迎觀光客！入境免數位疫苗護照、取消室內口罩令 盼回歸旺季光景
2022/04/14 18:36
不是只有COVID-19會變異 小頭症元凶茲卡病毒 「極易」突變
不是只有COVID-19會變異 小頭症元凶茲卡病毒 「極易」突變
2022/04/14 15:02

更新時間 : 2022-04-20 09:21 GMT+08:00

最受歡迎

COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
4/19台灣本土+1626　增2例死亡　為9旬翁和2歲男童
4/19台灣本土+1626　增2例死亡　為9旬翁和2歲男童