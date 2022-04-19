台北國際書展大獎揭曉！甘耀明三度奪冠　顛峰之作《成為真正的人》描寫三叉山事件

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台北國際書展大獎今(19)日揭曉得獎名單！小說獎三位首獎得為主甘耀明、伊格言、陳雪。

2022台北國際書展即將於6月2日至7日在台北世貿一館展開，今(19)日公布「2022第15屆台北國際書展大獎」，皆獲10萬元獎金及獎盃一座，小說獎三位首獎得主甘耀明、伊格言、陳雪均多次獲書展大獎入圍肯定，其中甘耀明更是第三度獲得首獎；非小說獎得主劉致昕、陳德政則以報導者身份，揭露這時代的真相製造術，或引領進入8,200 公尺高海拔山域最接近神所在的地方。

今年小說類得主之一甘耀明，是繼2010年《殺鬼》、2016年《邦查女孩》，今年第三度獲得大獎。評審們皆認為，《成為真正的人》是甘耀明自《殺鬼》後又一顛峰之作。尤其他以台灣史上罕見的空難與山難疊合的「三叉山事件」為基礎，將過往擅長的魔幻敍寫轉化為詩意，為「理想的小說」書寫，豎立了新的里程碑。

五度入圍書展大獎小說獎的陳雪，今年如願拿下首獎。這次陳雪刻意使用懸疑、推理，帶有社會犯罪寫實風格的類型文學形式，來描述人情複雜與人心幻變，延續了她的小說獨有特質，《親愛的共犯》保留了陳雪過去以柔情與磨難交織成堅韌索綑的核芯，甚至褪去「純文學」包袱，認定為陳雪完全轉型之作。

伊格言的首獎之作《零度分離》延續了伊格言「噬夢人」的世界觀，評審團指出，小說一方面「跨度」極大，跨越人與AI、人與生態、人與其他物種的界線，一方面又極為「內聚」，回到非常個人、方寸之間的抒情領域，是平衡性頗佳的沉穩之作。

《真相製造》得主劉致昕從2016年就開始關注席捲全球假新聞、資訊戰商人、政黨政客側翼組織挾著社交平台展開的認知作戰，五年間，跨越八國，完成此書。評審團認為，一位台灣記者卻帶著對世界變貌的好奇，為讀者抽絲剝繭，找到辨識種種資訊陷阱的方法，正是台灣人需要的視角。

《神在的地方》是得主陳德政跟隨台灣登山家呂忠翰與張元植，遠征世界第二高峰K2的故事。評審團指出，這本書的文字就像一道道光，在這與疫病共存的時代裡， 我們的確需要這樣的一本書，探照我們走過卻未被關照到的角落。

令人驚異的《動物腥球圖鑑》，童趣可愛卻又令人臉紅心跳，搭配豐富有趣的動物生態知識，既是動物情色圖鑑，又是科普教育繪本，得主「小高潮色計事務所」不說教的談性說愛，尊重多元、鼓吹平等，獲得評審青睞。

兒童及青少年獎部分，首獎題材兼具童趣藝術及知識趣味。第一次以兒童為創作對象的經濟學者黃春興，其活化經濟的深度樂趣，令評審拍案叫絶！二度獲獎的張友漁，多年深耕少年小說的功力，再次折服評審，巧合是，為書加分不少的靈動配圖，正是來自於另一位首獎得主插畫家貓魚；編輯獎得主胡淑雯則挑了一個最難以接近的白色恐怖議題，透過精準選文、編輯導讀、研究者註釋、年表等的精緻完善，為讀者探索幽暗陌生異境，投下照路的人性之光！