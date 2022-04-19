鼻酸！台灣染疫童成年紀最小死亡個案　父母穿隔離衣見最後一面

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 指揮中心今(19)日證實，新北2歲男童是全台新冠肺炎死亡個案中年紀最小的，男童父母穿上隔離衣見男童最後一面。

綜合媒體報導，國內首名染疫死亡幼童，4月13日發燒，14日採檢確診，當天即住進雙和醫院加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，院方16日更邀請台大兒科重症團隊共同會診，但男童仍因急性新冠病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於19日凌晨3點46分在父母陪伴下過世，外界關注男童病況變化快速原因。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今日在疫情記者會中表示，這名染疫男童住院期間曾插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，經台大醫院專家會診後，進一步使用瑞德西韋，雖投藥後部分指數稍微改善，但男童整體病況仍危急。

羅一鈞強調，推斷男童主要死因為新冠肺炎感染併敗血症腦幹腦炎，有進行其他相關病毒檢驗，但目前沒有看到其他病毒檢驗呈現陽性反應，不過病毒培養沒這麼快，需要進一步確認。

院方透露，今天上午父母穿上隔離衣到病房見小孩最後一面，依傳染病防治法規定，肺炎確診者遺體需於24小時內入殮並火化，院方依規定將小朋友的遺體交由業者載往三峽火葬場火化，醫護也為小朋友祈福「到天上當天使了」。