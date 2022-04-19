台灣22日起進健身房要3劑！業者憂會員權益受損將引爭議

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）指揮中心規定22日起進入健身房需接種三劑疫苗，引發業者不滿，19日舉行記者會，質疑指揮中心在健身產業上套用八大行業標準，過於倉促而無配套措施，將來恐引發會員權益爭議。

台灣民眾黨19日召開「防疫要雙贏，不要急就章！」記者會，與健身業者一同提出對於防疫新規的質疑。根據指揮中心，4月22日起進入健身房需接種滿三劑疫苗，被認為沒有配套，急著上路。

世界健身俱樂部（World Gym）、健身工廠、Curves、全真瑜珈等業者19日與台灣民眾黨舉行記者會，主張諸多論點，強調健身房和八大產業不一樣，政府不應拿健身房開刀。

台灣民眾黨立委高虹安表示，健身房多屬於會員制，沒有和不特定人士接觸的風險，也較好追蹤、疫調，強制民眾打第三劑疫苗實在不合理。

此外，高虹安說，現在的狀況將造成很多健身房的會員在合約期限內卻無法去健身房，未來這個合約糾紛、賠償責任要誰來負責，目前也沒配套措施，恐引發會員爭議，讓業者在經營上產生更多問題。

根據高虹安，現在健身房對政府的防疫規範配合度都很高，也有保持內部1.5公尺社交距離，此外，2021年統計數據指出，大部分的會員平均使用健身房時間不超過兩個小時，因此和指揮官陳時中認為的逗留時間相對長，有所出入。

新北市健身房商業同業公會理事長周慶安則說，去年在疫情衝擊下，健身房配合停業政策，至今只回流7成人流，然而根據其統計，大約有30%會員尚未接種第三劑疫苗，呼籲指揮中心應該提出配套措施，例如戴口罩、推廣打第三劑疫苗等，這些業者都可以配合。



世界健身俱樂部（World Gym）公關廖容瑩擔憂，已經花錢購買會籍的消費者受到限制，未來若發生衝突該怎辦？誰來負擔消費糾紛？這些都不該由產業來概括承受。

Curves執行長林宏遠則直言「沒有報復性健身這件事」，過去健身產業受到疫情衝擊，已經有三成顧客沒有回流，現在若受到政府規範限制會員運動，未來恐再掉兩、三成客人，相信沒有一個產業是掉五成以上還可以存活，「大家都要活不下去了。」