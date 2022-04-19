國家交響樂團音樂會！莊東杰、白建宇、林品任同台飆技　場次地點購票連結一次看

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)國家交響樂團(NSO)將舉辦兩場音樂會，4月24日《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》及4月30日 《莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友》，與德國波鴻交響樂團音樂總監莊東杰、 韓國國寶級鋼琴家白建宇，以及小提琴家林品任同台精彩呈現名家經典。

4月24日音樂會中，指揮莊東杰將與小提琴家林品任同台呈現蕭頌：《詩曲》，作品25和聖桑斯：導奏與隨想輪旋曲，作品28。法國作曲家蕭頌作品憂鬱細膩，和聲豐富，極具特色。這首寫給小提琴與管絃樂的《詩曲》飽富詩意及內斂情感，呈現如夢般甜美樂音，相較演奏技巧面，其內涵及氣氛營造更具挑戰。導奏與隨想輪旋曲是法國作曲家聖桑斯為西班牙小提琴天才薩拉沙泰所譜寫，曲風華麗炫目，輕快展技，輪旋曲段落更讓人印象深刻，意猶未盡。

同場指揮莊東杰也將帶領NSO演出趙立瑋：《合流》（世界首演）以及蕭斯塔科維契：第五號交響曲。趙立瑋的作品《合流》描繪臺灣山水景色之意境。「合流」兩字具有匯聚支流合而為一之義，如同山景河景匯聚般，以南管曲調在樂曲之中緩慢地分支，之後又逐漸聚合為一。俄國作曲家蕭斯塔科維契第五號交響曲是其最受尊崇的作品之一，除了史詩級威嚴感，亦展現戰勝命運精神，常與貝多芬第五號交響曲《命運》相比。

莊東杰表示：「睽違三年再度與NSO合作，很開心能再次跟林品任合作，我和他是寇蒂斯音樂學院的老朋友，我們之間不用言語就能溝通。蕭斯塔科維契第五號交響曲及柴科夫斯基第四號交響曲都是我很喜歡的作品，我從小就很喜愛柴科夫斯基，他的音樂似夢似真。而蕭斯塔科維契是氛圍大師，也是諷刺大師，非常聰穎機智，他把秘密用暗號寫進樂譜，諷刺感十足。這週剛完成兩次排練，蕭斯塔科維契的第五號交響曲，讓我感到很激昂、熱血沸騰；每次跟NSO合作，都覺得大家反應非常快，對音樂的接受度也大。」

林品任說：「蕭頌的《詩曲》是受到小提琴家伊撒意委託創作的一首給小提琴與樂團的炫技曲。我們可以聽到這首曲子非常淒美、優美，並富有異國風情。而聖桑斯炫技華麗的導奏與隨想輪旋曲，相信大家都很熟悉，這是一首能夠充分展現演奏家技巧跟個人特色的曲子。我們通常跟樂團演出協奏曲較多，一般炫技曲比較常跟鋼琴合作，所以這次很特別，能和指揮莊東杰及NSO帶來蕭頌《詩曲》和聖桑斯的導奏與隨想輪旋曲。以前在寇蒂斯音樂學院有情緒壓力時，我就會聽蕭頌的《詩曲》，這首曲子充滿歷練感，就像年長者在回憶過去般，帶有淒美色彩，最後則是祥和地結束。」

4月30日音樂會則由指揮莊東杰攜手鋼琴家白建宇共同演繹德布西：寫給鋼琴與交響樂團的幻想曲。這首充滿無限想像的作品，是德布西唯一一首鋼琴與管絃樂團的作品，有如不受限的音樂隨筆，信手捻來皆精彩。

白建宇說：「18年前我第一次來到臺灣並與NSO合作演出，我們發展了深厚友誼。年輕時無法體會德布西這首幻想曲是如此美麗，我當時只是對法國音樂很感興趣，經歷這麼多年後，我才更領略這個作品的精髓。一直覺得法國音樂很特別，它有著豐富的音色，非常「莫內」，彷彿聽到音樂就能看見景色般，是一首非常美麗的作品。期待觀眾能和我有相同的發現與感受。」

同場指揮莊東杰與NSO將帶來陳彥興：《森林裡的無頭騎士》（世界首演）和柴科夫斯基：第四號交響曲。《森林裡的無頭騎士》以抽象的音樂素材描繪聲景，同時映照出無頭騎士的內心世界。柴科夫斯基在心情無比低落的愁雲慘霧中創作《第四號交響曲》，如影隨形的命運之聲，無止境地流轉於夢境與現實間。本場演出的三部作品分別像一部極短篇小說、一首自由揮灑的新詩，以及寫下心路歷程的日記。作曲家的音樂書寫，每一筆皆是動人的瞬間。

莊東杰11 歲便初次登台公開演出，是2015年馬爾科指揮大賽首獎得主。在馬爾科大賽奪冠前，他已贏得法蘭克福蕭提國際指揮大賽二獎以及觀眾票選獎，以及馬勒大賽與布加勒斯特青年指揮新銳大賽。自2021/22樂季起擔任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監。

白建宇為美國納姆伯格大賽首獎得主，亦在布梭尼國際鋼琴大賽摘金。其在紐約林肯中心以全套拉威爾鋼琴作品舉辦第一場獨奏會後，隨即展開國際演出生涯，並於卡內基音樂廳首次與管絃樂團合作演出。

林品任獲得英國權威古典音樂雜誌The Strad讚譽「天生的演奏家」的小提琴家，曾獲美國印第安納波利斯國際小提琴大賽和日本仙台國際小提琴大賽金牌以及多項特別獎，日本Fontec唱片公司曾為他錄製並發行兩張個人專輯。

林品任除了獨奏生涯，他更積極拓展室內樂領域，並於2020年加入紐約林肯中心室內樂協會；2021年受聘為國立臺北教育大學音樂系專任教授。先後畢業於寇提斯音樂學院及茱莉亞音樂學院，師事小提琴大師亞倫・羅桑與路易斯・卡普蘭。

力晶2022藝文饗宴《莊東杰、林品任與NSO－璀璨樂夜》

2022/4/24 Sun. 19:30 國家音樂廳

NSO Chausson, Saint-Saëns and Shostakovich

力晶2022藝文饗宴《莊東杰、白建宇與NSO－詩琴致友》

2022/4/30 Sat. 19:30 國家音樂廳

NSO To My Dear Friend

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