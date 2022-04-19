台北新板希爾頓酒店　「我的專屬女神」母親節餐飲活動

即便疫情期間，一年一度的母親節也絕對不能將就！新北唯一國際飯店，台北新板希爾頓酒店館內餐飲皆推出「我的專屬女神」孝親媽媽餐飲活動，其中3樓的青雅中餐廳於5月1日至5月8日消費指定桌菜，即贈價值980元節慶蛋糕，凡期間內、用餐合照，上傳官方社群、再抽廳內超人氣「嫣紅鵝 二吃」、「港點、小點、隨意點」平日午間港點吃到飽等，體驗超多餐飲優質好禮。此外，位於館內２樓的「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳也祭出整個5月周末再加碼，餐檯上新增現煎日本干貝及現沖牛肉湯，凡於5月1日至５月8日訂位用餐，可享節慶限定「玫好人生」母親節蛋糕768元超值加購價（原價1,280元）。

疫情期間，新板希爾頓以防疫最高原則，遵照防疫規範，館內全面推出線上菜單以降低手部接觸，全館同仁定期自辦居家快篩，以確保每位貴賓能在安全無虞的環境下享用餐點。餐廳訂位專線：02-2958-3000

「青雅中餐廳」母親節桌菜 推松露明蝦、鮑魚花膠等好料 ６人桌菜12,800元起

「Market Flavor悅．市集」5月周末餐檯再加碼 指定日訂位享蛋糕6折優惠

每年5月第二個周日迎來母親節，台北新板希爾頓酒店為搶攻母親節孝親感恩商機，推出一系列館內餐飲優惠活動，其中位於館內3樓的「青雅中餐廳」向來皆以粵料聞名。此次於5月1日至5月8日推出超值好料6人及10人桌菜要擄獲媽媽的味蕾，餐點部分包含「青雅精選五小福」、「鮑魚花膠濃雞湯」、「古法黑蒜龍虎斑」、「黑蒜松露海明蝦」、「伊比利戰斧豬佐紅酒醬」、「荷香鰻魚糯米捲」、「蟲草瑤柱娃娃菜」等10道精緻佳餚，其中「古法黑蒜龍虎斑」選用深海養殖龍虎斑並搭配雲林古坑黑蒜製成醬汁烹調，養生又不失奢華享受；「黑蒜松露海明蝦」特選深海明蝦加入秘製松露醬清蒸，底部鋪滿寬冬粉吸收滿滿海味；「伊比利戰斧豬佐紅酒醬」則是嚴選豬界的勞斯萊斯—伊比利豬肉，以特調的蔬菜汁醃製４小時，低溫烘烤後淋上特製的紅酒醬汁，肉質鮮嫩彈牙不膩口。小家庭６人桌菜12,800元起，再贈價值980元母親節期間限定蛋糕！此外，凡用桌菜並合照上傳官方社群、再抽廳內招牌「嫣紅鵝 二吃」、「港點、小點、隨意點」平日午間港點吃到飽等，免費體驗超值餐飲好禮。

若想選擇西式聚餐，館內２樓的「Market Flavor悅．市集」全日自助餐廳也推出整個5月周末再加碼，餐檯上新增「現煎日本干貝」及「現沖牛肉湯」，「現沖牛肉湯」選用紐西蘭板腱牛，湯底則是以數種中藥材熬煮4-6小時，搭配新鮮牛肉，要讓媽媽吃好料也能補身體！凡於5月1日至５月8日訂位用餐，可享點心坊自製節慶限定「玫好人生」母親節蛋糕768元超值加購價（原價1,280元），相當於6折優惠。

台北新板希爾頓酒店為讓消費者於母親節節慶期間與家人留下美好回憶，特與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，凡於5月7日、5月8日用餐，即可享專業攝影師替消費者捕捉難得的親友合照。