礁溪寒沐酒店　「沐愛傳馨」母親節

一年一度的母親節將至，礁溪寒沐酒店以豐盛饗宴與住房禮贈寵愛媽咪。 即日起「川薈」中餐廳嚴選海陸珍饈，推出「十人桌席饗宴」每桌18,800元+10%，及適合小家庭的「魅遊蜀宴湯菜組」四人套餐每套4,200元+10%起。另外，5月1日至5月31日「MU TABLE」自助餐廳每週三、週日及母親節假期將安排「黑鮪魚現切秀」，以視覺及味覺饗宴款待最愛的媽咪。詳情或訂位請洽川薈03 905 5730及MU TABLE 03 905 5716。

孝敬媽媽蛋糕也不可少，一樓MU BAR伴手禮花車即日起至5月8日販售「蜜茶馨意」母親節限定慕斯蛋糕，每個七吋980元，典雅精緻的外觀傳遞真摯情感與無盡謝意。詳情及訂購請洽 03 905 5720。

珍寵媽咪住房活動更特別與台灣第一家按摩椅品牌「TAKASHIMA 高島」合作，凡於5月7日、8日入住即可獲得抽獎券乙張，贈品豐富包含「礁溪寒沐酒店乘風居一晚住宿券」、「MU BAR下午茶搭配寒沐會館使用券」，另外「TAKASHIMA 高島」也提供多樣舒壓按摩好禮包含「愛舒服巧揉枕」、「頭部按摩器」、「敲手感冰熱按摩槍」及「六星級美足機」，讓辛勞的母親愜意旅行同時再享額外驚喜。詳情及訂房請洽03 905 8077或至www.muhotels.com。

「川薈」東方孝親美饌宴席 外帶內用更多選擇

運用宜蘭在地食材揉合經典料理手法而聞名的「川薈」中餐廳推出「魅遊蜀宴湯菜組」四人套餐，以及推適合大家庭的「中式桌席饗宴」，十人桌席更加碼贈送「蜜茶馨意」母親節限定蛋糕乙顆。即日起至5月31日開放外帶自取、外送服務，價格皆免服務費外，外帶自取再享9折優惠，而宜蘭地區外送則享免運費。另外，4月30日前預訂5月餐廳內用四人套餐或十人中式桌席，並支付30%訂金，特別贈送寒沐會館當日單次使用券，有吃有玩全家共享歡樂親子時光。

由中餐行政副主廚郭偉鈞展現深厚廚藝功夫，領軍專業廚師團隊嚴選海陸珍饈變化多道美饌。「魅遊蜀宴湯菜組」四人套餐將四川辛麻香料融合客家酸甜韻味，主菜四款擇一包含「川蜀泡椒酸奶魚」、「重慶古巷辣烤魚」、「啤酒麻辣帝王蟹」或「家常香辣乾鍋牛」。

「川蜀泡椒酸奶魚」精選1台斤重宜蘭在地山泉鱸魚，特別以客家酸菜、紅綠泡椒、胡椒與白醋調味，以五花肉、板豆腐增加口感，最後加入豬骨湯共同煨煮，辛麻鮮甜迴盪舌尖。「重慶古巷辣烤魚」，以四川二荊條、花椒、辣椒與剁椒等調味，加入客家酸菜特製醬料，大火烘烤入味後，魚肉口感綿密搭配香辣醬汁，感受古城湯菜魅力。「啤酒麻辣帝王蟹」選用整隻帝王蟹，最後加入啤酒烘烤，品嚐鮮彈蟹肉更多了一層淡淡醇香。起源於川渝之地的「家常香辣乾鍋牛」主廚嚴選頂級帶骨牛小排，起鍋前再加入高粱，舌尖感受麻、辣、鮮、香、油一次享有。套餐再搭配在地風味「金棗青麻嫩子排」、川薈經典「松露青匙老菜飯」、海味十足「金鑽蝦球一抹紅」及可品嚐白菜鮮甜「青藤火烔開水白」，最後再以主廚特製「川薈黑水豆花」為饗宴畫上完美句點。

「十人中式桌席饗宴」首先以五道開胃菜揭開宴席序幕，包含辛辣鹹香的「宮保雙椒爆嫩鱔」、酒香鮮味十足的「紅茄炙燒烏魚子」、香氣層次豐富的「茶香蜜汁油爆蝦」、品嚐原始海味的「五味大溪燙透抽」及川菜經典「紅油雞絲拉皮」。

經典大菜特別推薦，「XO彩冠蘭花蚌」以川薈特製的xo醬大火熱炒新鮮蘭花蚌搭配季節時蔬，上桌色香味俱全令饕客垂涎、「蟹黃虎蝦鮮玉帶」則嚴選口感扎實彈牙的在地海虎蝦及干貝，佐上濃郁蟹黃鮮味四溢、「芝香彩蔬炙豚肋」選用八種獨門藥材研磨醃製，蒸熟後抹上以蘋果、鳳梨、洋蔥與西芹特製的醬料，再以大火炙烤上色，灑上滿滿芝麻點綴，肉質軟嫩富含肉汁，饕客不容錯過、「櫻花肝腸薰香米」則以香菇、開陽及肝腸與糯米共同燜煮，最後撒上酥炸櫻花蝦，每口飯都吃的到櫻花蝦鮮甜及肝腸鹹香完整滲入，層次豐富、「芙蓉蛤蠣溫泉瓜」品嚐宜蘭在地溫泉絲瓜的清甜美味，搭配清蒸新鮮蛤蠣與蒸蛋，最後淋上的老母雞高湯，口感高雅爽口、「花膠岩鮑燉土雞」特選鮮嫩的土雞，搭配新鮮九孔鮑費時熬製，加入富含膠質的花膠，湯體溫補最適合愛美的媽媽。最後來碗「甜柚椰果奶金湯」採用愛文芒果，果肉橙黃柔軟，細膩而且多汁，再加入柚子、葡萄柚果肉增添口感，淡淡的椰奶香與爽口的芒果香為盛宴完美收尾，珍饌佳餚為美好佳節再增添幸福記憶。

「MU TABLE」新鮮漁獲百匯饗宴 現場料理秀慶佳節

搶搭鮪魚祭風潮，溫馨佳節也要給的媽媽最頂級的享受，「MU TABLE」自助餐廳，5月1日至5月31日期間每週三、週日及5月6日到8日午餐及晚餐，每位980元+10%起，除了品嚐超過百道的豐盛佳餚，主廚更加碼演出「黑鮪魚現切秀」，以擁有「海中黑金」美稱，來自蘇澳海域每日現捕的整尾黑鮪魚，主廚運用熟稔刀工完美分解骨肉，打造驚豔視覺及味覺的美好體驗，為幸福佳節再增添幸福記憶。

「蜜茶馨意」母親節限定慕斯蛋糕

迎接溫馨光輝的五月，礁溪寒沐酒店於即日起至5月8日於酒店一樓大廳的伴手禮花車，甜蜜推出母親節限定「蜜茶馨意」金桔焙茶覆盆莓慕斯蛋糕，每個七吋980元。另外，特別祭出「寵愛宜蘭」優惠，5月8日前，凡身分證字號為G開頭的宜蘭居民或在地企業行號，亦可以享同早鳥的溫馨價880元。精緻又典雅的蛋糕，完美傳遞對媽媽無限的愛，視覺及味覺兼具的限定甜品，每一口都是滿滿幸福的滋味。