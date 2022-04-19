養殖魚「毒害」野生魚 加拿大鮭魚面臨生存危機

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）除了燃油、小麥以外，俄烏軍事衝突讓全球航班數量減少，間接導致主要自挪威進口的鮭魚缺貨，業者正考慮以目前僅占台灣鮭魚進口量10%的加拿大鮭魚作替代，但是你知道嗎？因為某種病毒的影響，加拿大的鮭魚正面臨危機。

事實上，早在2012年時，加拿大漁業及海洋部的生物學家就發現，專門感染魚類的「魚呼吸道與腸道病毒」（Piscine orthoreovirus，PRV）正在野生與養殖的加拿大大西洋鮭魚中大肆傳播，這種病毒會造成養殖鮭魚出現貧血、黃疸綜合症等症狀，而近年數量大減的野生鮭魚則會因紅血球破裂而導致肝臟、腎臟損傷。

當時科學家就在猜測，是不是養殖鮭魚以某種方式，將病毒傳給了野生鮭魚，去（2021）年英屬哥倫比亞大學（UBC）證明了此一假設。

研究顯示，野生鮭魚的生存區域離養殖場越近，感染PRV的可能性也就越高，而除了PRV之外，魚虱和腐口症等會危及鮭魚生存的疾病，從養殖鮭魚傳染給野生的機率也很高。科學家因此呼籲政府正視此一問題，以免造成進一步的生態浩劫。

研究太平洋鮭魚達30年的生態學家莫頓（Alexandra Morton）認為，加拿大採用的開放式魚類養殖場讓養殖鮭魚身上的疾病很容易傳給野生鮭魚，但是政府長期幫助企業掩蓋此一問題，以避免工作機會減少，和因為需大量撲殺養殖鮭魚而造成的經濟損失。

2012年相關報告被提交給政府時，當局並不認為這是個大問題，僅承諾會在2025年前逐步淘汰這類開放式農場，這段時間野生鮭魚仍持續遭到養殖鮭魚「荼毒」，最後在14日遭到媒體曝光。

莫頓在去年接受衛報訪問時強調，企業早知道這是個問題，但是與其謀求轉型，他們選擇依靠政府去掩蓋這個事實，導致生態狀況進一步惡化。