輝瑞COVID口服藥物有望治癒長新冠？ 免疫學家真人見證

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）用來預防重症的新冠肺炎（COVID-19）抗病毒藥物，竟有治癒「長新冠」（long Covid）的潛力？一名染疫的免疫學家現身說法，稱症狀確實獲得緩解，此一發展也為飽受新冠後遺症所苦的患者，帶來一線曙光。

路透報導，關於輝瑞（Pfizer）口服藥物Paxlovid有望對付長新冠的說法，可從兩個案例加以說明。

案例一：47歲女子，2021年夏天染疫，48小時後逐漸好轉，但卻開始出現以下症狀：嚴重疲倦、腦霧、運動後筋疲力竭、失眠、心悸、身體疼痛難耐至無法工作的程度。6個月後，她疑似再度染疫，醫生開了5天份Paxlovid藥物，第三天起，長新冠症狀就迅速獲得改善。

案例二：37歲、任職於芝加哥西北大學附設醫療機構Northwestern Medicine長新冠門診的免疫學家Lavanya Visvabharathy，2021年12月感染病毒。起初症狀輕微，不久後開始出現長達4個月、綿延難癒的症狀，包括「像被卡車撞到」的疲憊、頭痛、睡眠障礙等症狀，抗原快篩結果持續陽性，意味病毒未清。她聽聞Paxlovid或可清除病毒「餘孽」，便決定試試，5天療程結束，疲倦與失眠不再，頭疼減輕，兩週後痊癒。

約有三成左右的新冠肺炎患者會被長新冠糾纏，症狀達二百多種，影響期間不定，長者可達數月。藥廠雖不太將單一患者的例子當一回事，但加州大學醫學專家Steven Deeks指出，這種「真人實證」的重要性不容小覷，當初愛滋病毒HIV的治療研究，就得歸功於這類案例。

科學家雖持保留態度，但這些例子對於長新冠可能是「餘毒未清」所致的假設，提供了支持。在美國國家衛生院（National Institute of Health）所做的研究中，44名染疫死者的解剖報告顯示，包括腦部在內，屍體各處都有感染跡象，有的在症狀出現7個月後還未消失。

Paxlovid主要是讓高風險患者在染病初期服用，避免病程惡化。對於該藥物或有殲滅長新冠的功效，輝瑞並未置評，指該公司目前僅針對Paxlovid能否預防COVID感染進行臨床試驗，「或可為進一步研究提供參考」。

目前針對long Covid的臨床實驗不到20個，且都是由研究人員或小藥廠獨立進行，僅部分有所進展。COVID倡議團體Survivor Corps正展開遊說工作，敦促拜登政府提供金援，資助長新冠研究。

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