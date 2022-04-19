新北市偏鄉資源整合 瑞芳4國小學童遠距共學愛讀報

新北市豐富偏鄉教學資源並拓展學子學習視野，自2019年起推動偏鄉資源整合計畫。其中鼻頭、福隆、福連及十分國小4 校於本(110)學年度組成遠距共學策略聯盟， 邀請曾獲師鐸獎的頂埔國小陳佳釧與龍埔國小施信源老師， 運用線上直播帶領偏鄉孩子讀報教育， 更透過視訊虛實整合方式進行跨校教師共備，一同學習與成長。

教育局長張明文表示，去(2021)年疫情期間推動停課不停學政策，學校有了 線上教學經驗，促使這次推動偏鄉遠距共學契機。因此， 透過邀請國語文教學專長的頂埔國小陳家釧老師自3至6月擇定多次 周四的早自習時間，讓師生參與讀報，帶領孩子討論互動拓展學習視 野，提升國語文能力。

頂埔國小陳佳釧老師表示， 透過讀報教育讓孩子從閱讀報紙學習語文， 從認識新聞了解媒體識讀，進而練習寫作紀錄生活點滴， 希望這次遠距共學課程，能拓展孩子學習新藍海。不僅如此， 共學策略聯盟也邀請到深具科技與平台教學專長的龍埔國小施信源老 師安排研習，帶領實施混齡教學高年級的教師進行課程共備，運用m yViewBoard及學習吧等平台，強化專業知能與成長。

福連國小梁均紘校長表示，近年來偏鄉學校面臨少子化， 學生在課堂討論互動較為不足，這次用遠距共學運用直播、 載具操作及平台，將每校視為一個小組，進行跨校互動討論， 相信能提升學生學習成效。

一同參與共備的鼻頭國小方怡雯老師表示， 和其他學校一起遠距上課，師生可以互相觀摩和學習。 同時透過教師共備過程，從講師身上學會很多教學現場技巧， 未來在自己課堂上也會嘗試運用。

福隆國小六年級羅姿玲同學提到， 雖然和不同學校的同學一起上課會有點緊張， 但透過視訊互動非常有趣，可以認識需多新朋友，很期待每次課程。 十分國小六年級陳美珠同學也說， 記得課程中閱讀烏克蘭戰爭的新聞，陳老師的講解很有趣又容易懂， 教我許多讀報重點，還要我們扮演小記者去發現問題， 我不只是聽還要思考，真是獲益良多。

教育局表示，偏鄉教育是新北市長期關注重點，自105學年起推動 混齡教學，確保學生群性發展，更自108年起推動偏鄉資源整合計 畫，每年投入500萬經費，協助各個校群發展跨校課程及活動，1 10學年度設有東北角資源整合中心，規劃偏鄉群組學校整合計畫， 共5校群26校參與，積極發展偏鄉策略聯盟， 達到一校就讀多校共學目標。未來將持續試辦遠距共學模式， 引進更多資源與師資，提升偏鄉教師教學專業， 更擴大學生學習視野提升學習效能。

陳佳釧老師指導老師讀報教學技巧。(照片來源：新北市政府教育局提供)

十分國小班級參與跨校共學。(照片來源：新北市政府教育局提供)

鼻頭國小學生透過線上直播進行課程學習。(照片來源：新北市政府教育局提供)