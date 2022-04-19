烏克蘭國會感謝台灣 外交部：持續提供援助及物資

(台灣英文新聞／政治組 組合報導）台灣聲援烏克蘭不遺餘力，烏克蘭國會18日罕見於社群平台發文感謝台灣，外交部發言人歐江安今（19）日表示，中華民國台灣政府歡迎烏克蘭國會向我國及人民致意的貼文，並肯定烏國持續藉新媒體工具讓外界即時瞭解烏克蘭最新的現況，以及各國聲援烏克蘭的情形。

烏克蘭國會18日在Telegram發文指出，「從俄羅斯全面入侵的第一天開始，烏克蘭就得到位處遠方台灣的支持，上週日在首都台北舉行的<我們都是烏克蘭人>活動，說明了俄軍發動侵略戰爭的殘暴。如今烏克蘭的戰鬥仍在持續，我們感謝來自世界各地的支持，世界與我們同在，真理是烏克蘭的後盾」。

上週日，一群抗議人士模擬被各種形式殺害的烏克蘭人，倒臥在自由廣場前，並搭配空襲與破聲隆隆的音效，表達對俄國的抗議。

台灣政府與民間齊心聲援烏克蘭，政府在俄國入侵烏克蘭後，第一時間譴責俄國並跟進國際制裁行動，民眾也發揮「人飢己飢、人溺己溺」的精神，募集9億4千萬善款以及650噸物資幫助烏克蘭難民。

反觀與烏國關係密切的中國，至今仍不願譴責莫斯科的侵略行徑，為中烏關係籠上陰影，因此本次烏國國會發文感謝台灣，相當罕見卻是情理之中。

歐江安也在外交部例會上表示，台灣本著民主國家團結互助的精神，重申堅定支持維護烏克蘭主權及領土完整，我方反對以武力片面改變現況、以暴力對待烏克蘭人民的非人道及入侵行為。

她強調，台灣將與理念相近國家共同合作，持續為在烏克蘭境內及撤往鄰近歐洲國家避難的烏國人民提供援助及救濟物資。我國誠心期盼戰爭早日止息，烏克蘭恢復往昔的平靜，百姓能及早回歸正常的生活。