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台灣啟動居家照護　只要5步驟1800家藥局可送藥到府

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/19 17:08
全台各縣市一週內將啟動確診個案居家照護管理措施，未來全台將有超過1800家社區藥局提供送藥到府服務。（示意圖／pixabay）

全台各縣市一週內將啟動確診個案居家照護管理措施，未來全台將有超過1800家社區藥局提供送藥到府服務。（示意圖／pixabay）

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）指揮中心今（19）日宣布全台各縣市一週內將啟動確診個案居家照護管理措施，藥師公會全聯會理事長黃金舜說，未來全台將有超過1800家社區藥局提供送藥到府服務，從看診到領藥只要5步驟。

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為強化分流、確保醫療量能，陳時中今天下午疫情記者會中宣布，國內今天新增1626例，已達啟動輕症在家隔離標準，要求其餘還沒啟動的縣市，必須在一週內完成啟動，全國進入全面輕症居家照護管理階段。

中華民國藥師公會全國聯合會理事長黃金舜在疫情記者會中表示，國內疫情升溫，為了確保民眾在居家照護、居家隔離期間，醫療用藥獲得服務和保障，經調查，全台有1800多家健保藥局願意加入送藥到府服務，除了本島，包括離島金門、澎湖等也都有藥局參與，分布相當廣。

黃金舜表示，這次送藥到府共分為2種服務方式，一是使用「健康益友APP」（下載連結：iOSAndroid）看診領藥，另一種是持有紙本慢性病處方箋、其他電子處方箋或其他非處方藥品需求，但無論哪一種，都只要5步驟就能順利申請送藥到府服務。

黃金舜指出，民眾若使用「健康益友APP」可直接看診，再拿到處方後，可利用「藥局地圖」選擇熟悉或鄰近的藥局調劑，隨後以電話聯絡藥師，經藥師確認身分及處方後，民眾就能透過密碼把處方箋傳給社區藥局。

他補充，民眾除了可請藥師協助送處方藥品，也可順便向藥局購買其他藥物如成藥、指示用藥，最後依照約定方式由親友代領或由藥師在24小時內送藥到府。

若是請藥師送藥到府，在送達當事者指定處會拍照、電話聯絡或視訊當事者，指導如何用藥，不會和確診者有直接接觸。

若民眾沒有「健康益友APP」則可透過其他方式遠距醫療看診，無論拿到實體、電子處方箋，都可直接電洽或透過全國藥師公會全聯會網頁查詢可送藥到府的藥局，或由藥師公會協助媒合藥局。

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