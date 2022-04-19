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慶賀土地銀行羽球隊勇奪「111年全國羽球團體錦標賽」 男子甲組冠軍第六度封王

By 台灣英文新聞
2022/04/19 16:57
臺灣土地銀行羽球隊管理葛新銘(前排左、持獎牌)、總教練李松遠(前排右、持獎盃)與教練團及全體球員於獲勝後合影。(土銀提供)

臺灣土地銀行羽球隊管理葛新銘(前排左、持獎牌)、總教練李松遠(前排右、持獎盃)與教練團及全體球員於獲勝後合影。(土銀提供)

2022年全國羽球團體錦標賽於4月10日至20日於屏東縣立體育館舉辦，在4月17日決賽中，土地銀行A隊以3比2的比分擊敗亞柏太報A隊，睽違4年後重登男團冠軍，繼97、98、102、103及107年後第6次奪得男子甲組冠軍最高榮譽。

土地銀行為百分之百公股行庫，善盡企業社會責任始終不遺餘力，45年來不斷地培育羽球選手。一路走來，因為教練及球員們的努力與堅持，於國際賽事屢創佳績，如2021年連續勇奪YONEX及TOYOTA(豐田)泰國羽球公開賽、2020年BWF年終總決賽三連冠佳績，2020東京奧運更是大放異彩為臺灣摘下首面羽球項目男子雙打金牌，2022年再次榮獲臺灣羽球最高賽事「全國羽球團體錦標賽」男子甲組冠軍，足以顯見土地銀行長年推廣羽球運動、深耕基層體育，及球隊一步一腳印紮實訓練之努力成果。

土地銀行為善盡企業責任，成立羽、網球隊，自去(2021)年擴大員額編制，致力於遴選、培訓優秀青少年選手為正式隊員及預備球員，並給予球員生活照護，讓選手們能夠專心提升球技。由於長期耕耘付出，已成為國內羽球國手的重要培訓搖籃，近年更積極參加國際賽事，以汲取國外比賽經驗並精進技術，為國家奪牌，再創佳績、為國爭光。

更新時間 : 2022-04-19 18:08 GMT+08:00

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