富邦金控「Run For Green」 發揮品牌影響力引領運動產業綠色轉型

富邦金控積極發揮企業影響力,推動綠色永續,2021年發起「R un For Green奔向綠色」ESG倡議計劃, 攜手富邦長期贊助之四大馬拉松,推動植樹減碳及生態復育;同時, 富邦金控也致力邀請四大馬拉松推動賽事減碳, 領跑體育賽事綠色轉型。今(19)日臺北馬拉松舉辦記者會, 正式宣告臺北馬拉松榮獲全球第一張經英國標準協會(BSI)稽核 通過ISO 14067碳足跡查證,為BSI所發出全球第一張馬拉松碳足跡認 證。

富邦金控董事長蔡明興表示,恭喜臺北馬拉松獲得BSI所發出全球 第一張馬拉松碳足跡認證,臺北馬拉松積極施行各項減碳措施, 並邀請專家團隊進行碳足跡盤查,身為臺北馬拉松連續13年的長期 贊助夥伴,富邦金控深感與有榮焉。隨著極端氣候加劇, 全球已由氣候變遷升級為氣候緊急狀態,面對險峻的環境議題, 各國政府與企業紛紛提出因應策略,以減緩全球暖化腳步。 富邦金控身為臺灣眾多運動賽事的重要推手,積極響應聯合國「 永續發展目標」,攜手各賽事單位推動綠色轉型,以低碳、 零碳為目標,在各大賽事中導入綠色行動, 期許透過運動為臺灣環境盡一份心力。富邦金控自2020年起便主 動響應「運動拯救氣候倡議行動」, 於富邦冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳;2021年更號召馬 拉松賽事單位及旗下球隊共同參與,未來更將持續發揮品牌影響力, 實現淨零願景。

富邦金控長期支持國內體壇發展,積極培育菁英選手, 贊助支持多項國際賽事,每年投入近4億元資金, 是國內最挺體育的企業之一!富邦金控自2009年起贊助臺北馬拉 松至今已13年,2020年更成為全台唯一贊助國內四大馬拉松賽 事(臺北馬拉松、新北市萬金石馬拉松、田中馬拉松、 高雄富邦馬拉松)的企業。

2021年富邦金控發起「Run For Green奔向綠色」ESG倡議計劃, 在金融及非金融面發揮企業影響力,推動綠色轉型, 達到淨零的永續目標。富邦金控將「Run For Green」計劃與馬拉松賽事結合,攜手全台各縣市政府,以「 沿海防風林造林」、「生態復育」及「生物多樣性復原」為主軸, 讓跑者踏出的每一步,都朝永續環境邁進, 期許在五年內為台灣種下十萬棵樹,預估可減碳近4,000公噸, 為台灣海岸造林,守護綠色邊防及海岸生物多樣性, 追求人類與土地雙贏的共好、共榮,與跑者一同成就永續未來!「R un For Green」計劃第一年,富邦金控已成功串連全台七大縣市, 在台灣種下6萬棵樹,並有近20,000名跑者獲得領樹資格, 超過3,300名跑者認養植樹,參與富邦倡議, 穩步朝淨零台灣邁進。

Run For Green不只是一個植樹計劃,更是富邦ESG永續願景工程的具 體實現,未來富邦金控也將持續挹注體育事業、積極實踐綠色行動, 推動賽事綠色轉型,用正向力量,引領運動產業成就更多永續可能!