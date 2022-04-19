Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

游淑貞油畫創作展「心演形譯」 線條色彩豐沛

By 台灣英文新聞
2022/04/19 16:02
照片來源：新北市政府社會局提供

照片來源：新北市政府社會局提供

高中行政職務退休下來的游淑貞，跟著台藝大廖啟恆老師習畫，從描擬寫實的山水風景開始，慢慢轉至所見所思，內化映射出抽象畫風，將10年來的畫作定位為「心演形譯」，近日起在石碇Loft-17森活藝術園區展出數十幅創作。名詩人、畫家兼兒童文學家林煥彰讚譽她「畫中有詩、詩中有畫」；廖啟恆老師則說她的作品「情感濃烈、線條與色彩豐沛」。游淑貞的「心演形譯」創作展將展至5月29日。

游淑貞出生於11口之家，她的父親是位公務員，靠著薄薪無法養活食指浩繁的子女，母親不得不外出謀職，以貼補家用，兄弟姊妹必須半工半讀，但父母重視教育，仍讓她自由學習，無論是田徑場、音樂或寫作，總是支持她不斷探索，這次在畫展前一周，母親以高齡92往生，讓她失去摯愛，在畫展茶會中，思及往事，不禁哽咽。

游淑貞曾加入宜蘭縣二月美術學會，並在時任理事長廖啓恆「心荷畫室」習畫。廖老師鼓勵她：「最好的藝術創作元素，其實就是自己的心。」因此她從實景慢慢轉至內心，由具體而至拆解重建，作品展現自由揮灑，成了抽象的異想世界，廖老師說她的畫中潛藏著畢卡索「吾繪所知，非繪所見」的變形美感。往往在構思與調顏料之中，快速噴出靈感，層疊彩繪而成。

此外，游淑貞在每幅畫下方創作三行小詩，她說油彩與詩，如同沈靜的雲和水，總在石碇的四季與晨昏，彼此交融暈染出特有的清雅與素樸。詩畫之間未必要相對應，可隨觀賞者自己思緒和想像馳騁。

游淑貞曾連續5年參與宜蘭縣文化局舉辦的二月美術學會會員聯展，受到前台北縣文化局林泊佑局長的賞識，連續觀察她作品風格的變化，因此特地媒合到石碇Loft-17舉辦畫展，希望能與新北、宜蘭藝文界多交加交流。

游淑貞有幅題為「有餘．友誼」，以眾多魚群的線條色彩，表現年年有餘的豐收，魚與魚之間，又相互和諧，呈現友誼，是作品中難得較具象的風格。

位於石碇半山腰的Loft-17藝術園區，從要前往平溪的106線途中往中央坑道路切入，約莫幾分鐘便會抵達番子坑17號，為一處結合藝文與餐飲、休閒的園區。在觀賞畫作之餘，還可從群山峰腰遠眺101大樓頂端，輕踩林間小徑，並享用凍頂烏龍、咖啡和窯烤披薩等美食。

更新時間 : 2022-04-19 16:37 GMT+08:00

最受歡迎

COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
COVID-19快篩試劑降價囉 泰博宣布逐步降至170元
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
4/17台灣本土+1210　增7例中症個案　以青壯年居多
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
最後一期追加劑3/23起預約　台灣1922疫苗平台4月退場　未來想打疫苗該怎辦?
台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
台灣4/16新增本土1199例 新北2歲兒童首例重症病危
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
台灣將開放第四劑疫苗接種？陳時中估全台染疫率15%
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
【懶人包】台灣免費家用快篩試劑領取地點　常見問題一次看！
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
4/14新北確診+360　足跡板橋、新莊居多 有路易莎、壽司郎、KTV、秀泰生活、健身房等
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣疫情升溫　4/1起外出、唱歌仍須戴口罩　出入特定娛樂場所須打3劑疫苗
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
台灣4/12起調整居家隔離、居家檢疫「期滿」之檢測: 改以快篩取代PCR
【更新】台灣天后阿妹演場會已16確診•含高雄5人　北市發3.9萬簡訊•高市府通知逾900人採檢
【更新】台灣天后阿妹演場會已16確診•含高雄5人　北市發3.9萬簡訊•高市府通知逾900人採檢