游淑貞油畫創作展「心演形譯」 線條色彩豐沛

高中行政職務退休下來的游淑貞， 跟著台藝大廖啟恆老師習畫，從描擬寫實的山水風景開始， 慢慢轉至所見所思，內化映射出抽象畫風， 將10年來的畫作定位為「心演形譯」，近日起在石碇Loft- 17森活藝術園區展出數十幅創作。名詩人、 畫家兼兒童文學家林煥彰讚譽她「畫中有詩、詩中有畫」； 廖啟恆老師則說她的作品「情感濃烈、線條與色彩豐沛」。 游淑貞的「心演形譯」創作展將展至5月29日。

游淑貞出生於11口之家，她的父親是位公務員， 靠著薄薪無法養活食指浩繁的子女，母親不得不外出謀職， 以貼補家用，兄弟姊妹必須半工半讀，但父母重視教育， 仍讓她自由學習，無論是田徑場、音樂或寫作， 總是支持她不斷探索，這次在畫展前一周，母親以高齡92往生， 讓她失去摯愛，在畫展茶會中，思及往事，不禁哽咽。

游淑貞曾加入宜蘭縣二月美術學會，並在時任理事長廖啓恆「 心荷畫室」習畫。廖老師鼓勵她：「最好的藝術創作元素， 其實就是自己的心。」因此她從實景慢慢轉至內心， 由具體而至拆解重建，作品展現自由揮灑，成了抽象的異想世界， 廖老師說她的畫中潛藏著畢卡索「吾繪所知，非繪所見」 的變形美感。往往在構思與調顏料之中，快速噴出靈感， 層疊彩繪而成。

此外，游淑貞在每幅畫下方創作三行小詩，她說油彩與詩， 如同沈靜的雲和水，總在石碇的四季與晨昏， 彼此交融暈染出特有的清雅與素樸。詩畫之間未必要相對應， 可隨觀賞者自己思緒和想像馳騁。

游淑貞曾連續5年參與宜蘭縣文化局舉辦的二月美術學會會員聯展， 受到前台北縣文化局林泊佑局長的賞識， 連續觀察她作品風格的變化，因此特地媒合到石碇Loft- 17舉辦畫展，希望能與新北、宜蘭藝文界多交加交流。

游淑貞有幅題為「有餘．友誼」，以眾多魚群的線條色彩， 表現年年有餘的豐收，魚與魚之間，又相互和諧，呈現友誼， 是作品中難得較具象的風格。

位於石碇半山腰的Loft-17藝術園區， 從要前往平溪的106線途中往中央坑道路切入， 約莫幾分鐘便會抵達番子坑17號，為一處結合藝文與餐飲、 休閒的園區。在觀賞畫作之餘， 還可從群山峰腰遠眺101大樓頂端，輕踩林間小徑， 並享用凍頂烏龍、咖啡和窯烤披薩等美食。