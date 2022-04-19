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台灣單日破1600例！陳時中：1週內啟動全台居家照護　居隔快篩減至第10天(期滿)1次

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/19 15:26
指揮中心宣布，4/20起調整居家隔離、檢疫對象之採檢措施外，各縣市須於一週內全面啟動確診者居家照護管理措施。(圖/pixabay)

指揮中心宣布，4/20起調整居家隔離、檢疫對象之採檢措施外，各縣市須於一週內全面啟動確診者居家照護管理措施。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）國內社區疫情持續擴大，每日新增居家隔離對象持續大幅增加，中央流行疫情指揮中心今(19)日宣布，明（20）日起調整居家隔離、檢疫對象之採檢措施外，各縣市須於一週內全面啟動確診者居家照護管理措施。

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指揮中心說明，自20日零時起，研判為確定病例密切接觸者之居家隔離及表定航班抵台時間入境之居家檢疫對象，其採檢措施調整如下：

  1. 居家隔離對象：經疫調匡列為接觸者時，安排1次快篩或PCR，如為快篩陽性則以PCR確認；另原於隔離期間第5-7天、隔離期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2、4天實施之4次快篩，調整為隔離期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。
  2. 居家檢疫對象：原於檢疫期間第3、5天、檢疫期滿當日（第10天）、自主健康管理期間第2天、4天實施之5次快篩，調整為檢疫期滿當日執行1次快篩，另提供其備用快篩試劑1支，於出現症狀時使用。

指揮中心指出，考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿2歲之居家隔離、檢疫者，其採檢措施以PCR檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。

台灣單日破1600例！陳時中：1週內啟動全台居家照護　居隔快篩減至第10天(期滿)1次

台灣本土疫情持續升溫，連續5天單日新增數破千，陳時中日前曾說，地方防疫旅館持續增加且轉型為加強型防疫旅館，國內收治COVID-19輕症或無症狀者的量能極限應為1.5萬多間，若以確診隔離需10天計算，若每日超過1500人確診，將啟動在家隔離的措施。

陳時中今天下午疫情記者會中宣布，國內今天新增1626例，已達啟動輕症在家隔離標準。近期已有約10個縣市陸續啟動，現在要求其餘還沒啟動的縣市，必須在一週內完成啟動，全國進入全面輕症居家照護管理階段。

台灣單日破1600例！陳時中：1週內啟動全台居家照護　居隔快篩減至第10天(期滿)1次
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