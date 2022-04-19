142億美元軍售等2年 美國眾議員促交貨台灣 外交部：堅定提升自衛能力

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦議院共和黨領袖麥卡錫17日促美國以烏克蘭為借鑒，強化台灣軍力，加速對台軍售交貨時程，台灣外交部發言人歐江安表示，感謝麥卡錫公開力挺美國應盡速採取行動強化台灣軍力，以提升防衛能力。

美國眾議院少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）17日於福斯周日新聞（Fox News Sunday）談及俄烏戰爭，抨擊拜登政府若在俄國入侵前或開戰後，及早供應烏克蘭武器，或許就能阻止俄國將侵略野心付諸行動、拯救數千生命。

麥卡錫認為，大錯已鑄，美國當局應留意中國未來動向，並加強對台軍售交貨時程。他提及，台灣向美國購買武器已等待一年多，他強調，「讓民主國家擁有足夠的自衛能力，這是美國應當記取的教訓。」

據美國《國防新聞》（Defense News）14日報導，台灣早於2019年向美國購入價值142億美元（約4100億新台幣）的軍事裝備，先因疫情等因素影響延遲，近來俄烏戰事美國重心更放在對烏克蘭軍援，交貨期恐一再延後。

報導引述一份文件披露，該批軍售項目涵蓋，以80億美元購入的66架 F-16 戰機，價值6.2 億美元、用於延壽愛國者飛彈系統的零件，售價23.7億美元的魚叉飛彈，10億美元的AGM-84H增程型空對地飛彈（SLAM-ER），以及其他「不對稱武器」軍售項目如刺針飛彈、重型魚雷、高機動火箭炮系統、帕拉丁自走砲（M109A6）、MS-110偵照莢艙和現場訊息通信系統。

歐江安今日於例會上表示，感謝麥卡錫公開發言，力挺美國應盡速採取行動強化台灣軍力，以提升防衛能力。

歐江安強調，面對威權主義擴張對國際和平穩定帶來的威脅日增，我國政府始終堅定捍衛台灣的自由民主與人民安全，並不斷提升自我防衛能力。

她重申，我國政府會堅定推動提升自我防衛能力，同時持續強化跟美國等理念相近國家緊密合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，及促進台海及整體印太區域的和平、穩定跟繁榮。