4/19台灣本土+1626　增2例死亡　為9旬翁和2歲男童

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增1,727例COVID-19確定病例，分別為1,626例本土個案及101例境外移入(89例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增2例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之1,626例本土病例，為825例男性、801例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2022)年4月1日至4月19日，其中包含800例為無症狀感染。

個案分佈為新北市(583例)，臺北市(287例)，桃園市(197例)，基隆市(148例)，花蓮縣(74例)，高雄市(64例)，宜蘭縣(61例)，臺中市(50例)，臺南市(45例)，新竹市(27例)，新竹縣(20例)，屏東縣(17例)，苗栗縣及彰化縣(各12例)，雲林縣及臺東縣(各8例)，南投縣(4例)，嘉義縣及連江縣(各3例)，嘉義市(2例)，澎湖縣(1例)。相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增2例死亡個案，分別為90多歲男性（案30297）、2歲男童（案31552），皆於今年4月13日發病，分別於4月14日及4月15日確診，屬重度感染個案，分別於4月16日及4月19日死亡。

新北2歲男童（案31552）為國內首次出現染疫死亡幼童個案，無慢性病史、未接種疫苗，於4月13日發病，15日確診，收治加護病房，使用呼吸器、類固醇、免疫調節劑、瑞德西韋搶救，仍因COVID-19感染病敗血症腦幹腦炎死亡。

另1名死亡個案為90多歲男性（案30297），本身有癌症、心衰竭及慢性腎病史，已完整接種3劑COVID-19疫苗，4月13日發病、14日確診，X光顯示有肺炎狀況，有使用瑞德西韋救治，最後仍因新冠肺炎急性腎衰竭不治。

據最新統計，今年1月1日至4月18日本土病例共11541例，其中11494人為輕症或無症狀者、占比為99.6%，中症個案共43人，1例改列重症，中症占比0.37%，年齡介於10多歲至90多歲；重症累計4例，皆為死亡個案，年齡介於2歲至90多歲，重症比0.03%。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為42例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至50多歲，分別自中國、英國、澳大利亞及美國(各1例)移入，另97例調查中。入境日介於今年3月8日至4月18日。另今年4月17日公布之案33593、4月18日公布之案35823及案35890本土病例，經疫調後改判為境外移入病例，分別自馬來西亞、緬甸及美國移入。



指揮中心統計，截至目前國內累計37,710例確診，分別為9,889例境外移入，27,767本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計198例移除為空號。2020年起累計856例COVID-19死亡病例，其中842例本土，個案居住縣市分布為新北市415例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。