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好康！台灣文化部攜企業拓藝文消費市場　藝FUN NEXT會員享紅利點數

第二波藝FUN券將於4月30日截止使用

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/04/19 14:19
藝FUN_NEXT會員加入OPENTIX贈100點紅利點數(圖/文化部)

藝FUN_NEXT會員加入OPENTIX贈100點紅利點數(圖/文化部)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)文化部今（19）日宣布，藝FUN NEXT會員使用藝FUN NEXT APP參加回饋活動，即可獲得100點紅利點數。

為振興藝文消費，文化部連續2年發行藝FUN券，第二波藝FUN券將於4月30日截止使用。文化部今日宣布，將偕同國家兩廳院推出首波全新回饋機制，即日起至5月31日，藝FUN NEXT會員登入藝FUN NEXT APP，勾選同意參加回饋活動，即可獲得100點紅利點數，7月1日起，可於OPENTIX全站線上折抵。

文化部指出，期盼後續能與更多企業、平臺共同合作，推出更多元的回饋活動，攜手開拓藝文消費市場。

文化部表示，OPENTIX紅利點數1點等同1元，可用於OPENTIX全站購買票券及商品，包括看表演、電影、展覽、聽講座、購買商品等皆可使用，每次抵用上限為購物車總金額的50%（郵資及手續費除外）。

文化部說明，藝FUN NEXT會員回饋，限量30萬份，會員於今（2022）年5月31日前登入藝FUN NEXT APP，勾選「同意」參加回饋活動，原先已是OPENTIX會員，僅需確認兩會員帳戶註冊手機號碼相同，無須再次註冊即可獲得100點紅利點數；非OPENTIX會員者，以藝FUN NEXT註冊手機號碼至OPENTIX註冊加入會員亦可同樣獲得。100點紅利點數將於7月1日匯入OPENTIX帳戶，使用期限至2023年6月30日止。

此外，自7月1日起至明年6月30日，OPENTIX也將再推出三項紅利點數回饋活動，包含完成「首次參與」（50點）、「二次消費」（100點）、「跨域消費」（100點）等任務，可獲得最高250點，使用期限同樣至2023年6月30日止。後續OPENTIX也將陸續公布各項回饋及累積點數活動，期盼藝文消費「越滾越多」。

兩廳院表示，OPENTIX票券領域服務多元精彩，除表演藝術節目，更擴展至演唱會、展覽、講座、電影及商品，每月平均300萬網站瀏覽量，上架節目與活動超過2000檔、5000場，全國近800家代售單位、逾10000點銷售服務據點，含7-ELEVEN ibon、全家Famiport、萊爾富Life-ET三大超商均提供購取票服務，使用便利，期望成為國人豐富文化生活的代名詞。

活動詳情可參考：https://point.opentix.life，若有OPENTIX點數回饋活動相關問題，請於每日9:00至20:00撥打OPENTIX客服專線：02-3393-9888，或寫信至客服信箱：opentixservice@mail.npac-ntch.org；如有藝FUN NEXT APP操作問題，請於每日8:30至18:30期間撥打藝FUN NEXT平台客服專線：02-7717-9720，或寫信至客服信箱「artsfunnext@tradevan.com.tw」。
文化部

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