有機連鎖通路「可堆肥生質材循環經濟新價值」 減碳與淨塑的永續新思維

臺灣2050年的淨零碳排目標需要整合各產業，開展出不同以往的新模式才能達成。致力推動有機農業與環境永續的知名有機連鎖通路，自2016年起串連廠商從源頭開始減用塑膠包材，並帶動消費者響應淨塑行動，至今累計減用超過3,800萬個塑膠包材，該公司期望這個生質材的循環再利用經驗與模式，提供其他通路、產業與政府參考，為我國朝向淨零碳排及減少塑膠微粒提供實踐永續的新思維。

有機連鎖通路的商品開發經理周瑜瑛表示，多年來透過通路的力量，串連廠商從源頭改善塑膠包材實踐責任生產，同時帶動消費端響應減塑。為了讓細嫩與易失水的蔬果能夠有效保鮮，並兼顧減塑及惜食的考量，特別與蔬果供應商合作，經過近一年的多次反覆測試，最後決定採用「可堆肥生質袋」(簡稱生質袋)來取代包裝蔬果的塑膠袋。

這款生質袋獲美國BPI與歐盟OK Compost可堆肥認證，使用後可混入葉菜梗、雜草等腐熟原料進行堆肥處理，3個月後可完全分解為有機質、二氧化碳和水，有機質也會變成營養的培養土。生質袋的原料來自玉米、木薯或稻草、蔗渣、木屑等農林廢棄物，回收後造粒再利用，製成其他物品，可以再度發揮經濟效益。當這些生質材的回收再製品不堪使用，還可以再次回收，進行堆肥處理，形成一個取自大地、最後也回歸大地的生生不息循環經濟模式。

2017年首次採用的第一代生質蔬果袋，透明度不高，有著不易辨識袋中蔬果的缺點。由於消費者因為認同減塑的理念，雖然口頭難免抱怨，但還是以行動力挺，目前第三代的生質袋已經達到又透明又少皺摺的理想程度。

使用後的生質蔬果袋回收後，工作人員會剪除標籤與束口，再混入天然的雜草、葉菜梗等廢棄腐熟原料，進行翻土、調整溫度等堆肥處理，讓生質袋完全分解。但因為長達3個月的堆肥分解時間，對應不上蔬果生質袋的回收量及有限的存放空間。為了加快生質袋的去化速度，塑膠袋供應商嘗試將生質袋先進行碎片化再進行堆肥處理，發現可以將堆肥時間縮短至2個月左右。

除了堆肥之外，該連鎖通路也和志同道合的夥伴，共同探討生質材的其他再利用可能性。經過幾年的嘗試與努力，目前發展出生質蔬果袋加上生質邊角料製成的「可堆肥生質花盆」，並在門市陸續推出聖誕紅和多肉植物的生質盆栽。除了生鮮蔬果包材的減塑，在織品、用品到食品等各品類，也攜手合作廠商從源頭進行改善，陸續減用塑膠包材。

在外包裝上，改用紙或玻璃瓶裝，取消紙盒的塑膠淋膜與收縮膜、織品也不用塑膠套袋。產品配件上，則以紙環取代塑膠吊鉤、取消罐頭的塑膠蓋、不提供塑膠湯匙、吸管等。同時有機通路的門市人員仍持續鼓勵消費者改變習慣，自備購物袋、購買裸裝蔬果、改用乾式設計的洗髮皂等來減少一次性的塑膠包材。2016年至今，已攜手廠商及消費者累計減用超過3,800萬個塑膠包材。

照片由里仁提供

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