難過！中和2歲重症男童今晨離世　侯友宜哽咽證實

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（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理報導）指揮中心16日證實國內出現首例幼童重症個案，引發外界極度關注。今（19）日新北市長侯友宜哽咽證實，小男童在今（19）日清晨離世。對於小兒的就醫指引，他提及，中央將於明天會召開會議，認為相關內容要重新擬定好方向。

雙和醫院今早說明，2歲男童於14日緊急送至急診，到院時意識不清、高燒且生命徵象不穩定，院方當下執行緊急插管，隨即送至負壓加護病房進行搶救。

院方表示，當時多項檢驗報告指標呈現異常，包括肝臟功能嚴重異常、全血球數量低下，腦幹呈現瀰漫性水腫，病程快速且症狀罕見。

院方表示，在院治療期間，除支持性療法外，陸續給予抗發炎單株抗體藥物、抗病毒藥物進行治療。為能集思廣益，爭取更多救治機會，於16日邀請台大兒科重症團隊多名專家共同會診，期待儘速達到病情控制且加速治療效率。

院方表示，經全力搶救，男童仍因急性COVID-19病毒感染併發敗血症，導致腦幹腦炎，於今天凌晨3時46分，在父母陪伴下辭世。

據指揮中心日前公布，這名2歲男童，無慢性病史、未接種疫苗，14日採檢確診，當天即住進加護病房治療，經檢查發現急性腦炎併發多重器官異常，以插管使用呼吸器並以類固醇、免疫調節劑治療，病況嚴峻。

新北市衛生局表示，該名男童父親因同事確診被匡列採檢並於13日晚間確診，男童13日起發燒，14日上午由母親帶往醫院採檢並返家等候結果，晚間6時30分男童母親告知男童狀況不佳，立即連絡醫院由119送醫。

衛生局表示，男童病程相當迅速，入院後由衛福部雙和醫院、台大醫院小兒重症團隊一同協助給予專業醫療照護。

有媒體報導，幼童家屬指出，孩子出現重症症狀向衛生單位求援，對方卻要求他們自行就醫，直到孩子失去意識才派員送醫，質疑衛生單位互踢皮球。

指揮中心指揮官陳時中解釋，經指揮中心調閱相關通報時程，這名孩童家長14日下午5時42分、6時許兩度進線1922防疫專線，後來由1922轉新北市衛生局處理。

陳時中說，新北衛生局接到訊息後立刻聯絡相關醫院，晚間6時30分和孩童家長確認狀況後，即聯繫119送醫，7時許便派出救護車、約7時31分送到醫院。

雙和醫院院長程毅君18日召開線上說明會指出，與台大醫院醫師會診後，這名男童因病程進展非常快速、罕見與嚴重，是過去治療兒童上沒有發生過的案例，懷疑合併其他病毒感染可能性。