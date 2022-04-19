頓巴斯之戰開打！拜登今與盟國舉行電話會議

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）俄國進攻基輔受挫後，改以「收復」烏克蘭東部為目標，烏克國總統澤倫斯基當地時間18日宣布，頓巴斯之戰正式打響，俄烏之戰正式進入第二階段。

《路透社》報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稍早在臉書例行談話中表示，俄國軍隊18日已發起對頓巴斯（Donbas）的攻勢，並將很大部分軍力壓在本次進攻上。不同於在基輔以巷戰為主的限制，俄國的坦克與重型火炮在烏東平坦開闊的地形更有利進攻。

面對敵軍來勢洶洶，澤倫斯基矢言，無論有多少俄軍前仆後繼，烏克蘭人會日夜戰鬥、保衛自身。澤倫斯基的參謀長葉爾馬克（Andriy Yermak）將本波攻勢稱為「戰爭的第二階段」，並向國人保證烏軍可以抵當攻勢。

烏克蘭國安會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）指稱，俄軍沿著頓涅茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、哈爾科夫（Kharkiv）等前線地帶試圖突破防線。莫斯科國防部則表示，俄軍在一夜間已對烏克蘭數百個軍事目標發動攻擊。

針對俄國無端的侵略行徑，美國總統拜登（Joe Biden）今（19）日將與盟國舉行電話會議，商談烏克蘭危機，包括協調如何對俄國究責。

美國上週已授權向烏克蘭另行提供8億美元軍援，其中包含澤斯基呼籲的重型武器供應。自俄烏開戰以來，美國對烏克蘭軍援已達32億美元。一名美國國防高層透露，未來幾天美軍將協助烏軍掌握榴彈砲的操作要領，並掌握各式雷達系統，訓練將在烏克蘭境外執行。

但白宮澄清拜登並無打算前往烏克蘭首都基輔訪問，新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示，拜登造訪基輔，將面臨較複雜的安全挑戰，因此可能由國務卿布林肯（Antony Blinken）或國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）前往。