維護台灣生態環境！經濟部國貿局預告修正「限制輸入貨品表」 8480種動物列入名單

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院農業委員會林務局為防範外來入侵種生物影響台灣生態環境， 多次與專家學者及相關團體召開會議，以物種之入侵性、 危害情形，擬訂「具高入侵風險應予禁止輸入物種清單」共計約8,480種動物，18日已由經濟部國際貿易局預告修正「限制輸入貨品表」 ，預告期間為7日。

經濟部國際貿易局4月18日預告修正「限制輸入貨品表」，將浣熊等53項貨品增列輸入規定代號「111」（管制輸入），其中包含哺乳類1種、鳥類約250種、爬蟲類約1,060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6,800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）124種，共計約8,480種動物。

林務局表示，這次禁止輸入動物中，除了目前已於野外建立族群之輝椋鳥、白尾八哥、家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了具高度掠食性、可能與原生種棲位競爭、間接危害本土物種或造成農作物損害等入侵風險高之物種，如浣熊、織布鳥、黑白南美蜥、紅肚龜等動物，林務局近年積極移除的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍亦名列其中。未來公告生效後，將不得再基於商業目的申請輸入至國內，以從源頭管控外來種入侵。

林務局還說，這次詳細修正內容登載於經濟部國際貿易局經貿資訊網站，及經濟部主管法規查詢系統／草案預告論壇。預告期間民眾如有相關意見，請寄至經濟部國際貿易局電子信箱：boft@trade.gov.tw。

巴西龜。（照片由林務局提供）

埃及聖䴉。（照片由林務局提供）

浣熊。（照片由林務局提供）

白尾八哥。（照片由林務局提供）